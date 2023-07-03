Alex Morgan - Històries del futbol - Nike

En col·laboració amb Rebel Girls
Alex Morgan
De trobar el seu esport preferit a convertir-se en una estrella nacional. Descobreix com Alex Morgan s'ha convertit en una icona més enllà del futbol.
Alex Morgan. Davantera americana. Data de naixement: 2 de juliol de 1989.
Quan tenia vuit anys, Alex Morgan va anunciar que volia participar en les olimpíades, però encara no tenia clar amb quin esport hi arribaria. L'Alex va practicar tots els esports. A vegades, els seus pares la portaven de l'entrenament de softbol al de futbol, i després a jugar un partit de bàsquet! Però quan anava a l'institut el futbol es va convertir en el seu esport preferit.
L'Alex es va haver d'enfrontar a lesions i contratemps al llarg del seu camí cap a l'èxit: es va convertir en una jugadora professional i va acabar jugant per la selecció femenina dels Estats Units. Tenia 23 anys quan va participar en la seva primera competició mundial, a la vibrant ciutat de Londres.
Els Estats Units van jugar la semifinal contra el Canadà. El resultat era 3-3 i havia començat la pròrroga. Era ara o mai. A l'últim minut del partit, la pilota es va enlairar cap a l'Alex, que estava prop de la porteria. Hi havia defenses per tot arreu. L'Alex va saltar cap al cel i va tocar la pilota amb el cap. La pilota va passar volant per sobre les defenses i va anar a parar directament a la xarxa de la porteria. L'afició va embogir! L'equip dels Estats Units va guanyar 4-3 i, tres dies més tard, l'Alex s'enduia a casa la seva primera medalla d'or.
"Sempre m'esforço i mai em rendeixo; lluito fins al final perquè el partit no s'acaba fins que sona el xiulet final".
— Alex Morgan