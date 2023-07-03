Hayley Raso - Històries del futbol - Nike

En col·laboració amb Rebel Girls
Hayley Raso
Rebel, però amb un llacet. Descobreix com el suport familiar va impulsar l'èxit de la Hayley i la va ajudar a superar qualsevol obstacle.
Hayley Raso. Migcampista australiana. Data de naixement: 5 de setembre de 1994.
Hayley Raso es va criar a la Costa Daurada australiana. Tenia molta confiança en ella mateixa a l'hora de nedar i jugar a l'oceà, però a l'escola era una nena tímida. Un dia, l'equip local de futbol va convocar unes proves. Quan la Hayley va començar a aprendre a passar la pilota i fer driblatges, alguna cosa va fer clic dintre seu. Era com quan era a la platja: les seves preocupacions desapareixien i la timidesa també.
La Hayley va aconseguir entrar a l'equip i la seva àvia li va fer un bonic llaç per celebrar-ho. "Posa-te'l perquè et doni força", li va dir, i li va lligar al voltant de la cua. Des d'aquell dia, la Hayley sempre el porta quan juga. El llaç l'ha acompanyat des de l'equip de futbol local fins als Jocs Olímpics de Tòquio. Li va donar força en els moments bons i també en els dolents, com quan es va trencar l'esquena en un accident al camp. La Hayley no sabia si podria tornar a caminar, i encara menys jugar a futbol.
Després de sis mesos de rehabilitació intensa, es va tornar a posar les botes. Va marcar un gol en el primer partit des del seu retorn! Aquest any té moltes ganes de representar el seu equip en el torneig més gran, que se celebra a la seva terra natal. Tant se val des d'on miris el partit, la trobaràs sense problemes: només has de buscar el seu llaç.
"No miris enrere. Concentra't en el partit".
— Hayley Raso