Compra totes les novetats

Compra

Última actualització: 3 de juliol del 2023
4 min. de lectura

En col·laboració amb Rebel Girls

Chloe Kelly

Chloe Kelly ha passat de jugar als carrers de Londres a sortir al camp amb les Lionesses i formarà part del llegat del futbol per sempre. Descobreix la seva trajectòria, des dels seus inicis fins a aconseguir marcar el gol més important de la història del seu país.

Chloe Kelly - Històries del futbol - Nike

Chloe Kelly. Davantera anglesa. Data de naixement: 15 de gener del 1998.

Chloe Kelly va créixer a l'oest de Londres jugant a futbol amb els seus cinc germans grans. Jugaven als carrers asfaltats i als camps urbans rodejats amb teles metàl·liques, on es disputaven partits molt intensos. Ella solia ser l'única noia, però li era igual. Anés on anés, portava una pilota als peus i les seves ganes de jugar.

Quan Chloe es va fer gran, es va mudar al nord per jugar com a professional per al Manchester City. Per la seva energia lluitadora i decidida, semblava destinada a aconseguir l'èxit. Tanmateix, l'any 2021, va sofrir una lesió greu de genoll que va deixar-la a la banqueta. Als seus fans els va preocupar que no pogués tornar a jugar, però Chloe va donar-ho tot durant la rehabilitació i, gairebé un any després, va tornar a jugar amb la selecció anglesa.

Anglaterra va empatar 1-1 amb Alemanya durant la final del torneig femení europeu del 2022. En la pròrroga, Chloe va llançar la pilota a la porteria, però la portera va parar-la. Quan la va recuperar, Chloe va xutar-la amb totes les seves forces i la pilota va volar fins a tocar el fons de la xarxa fent un GOL! L'equip va sortir al camp en aquell moment per celebrar que la jugadora les havia ajudat a aconseguir el seu primer trofeu important en el món del futbol femení. Chloe guarda la medalla en un lloc on pot veure-la sempre que vulgui: el calaix de la roba interior.

"No estic tan nerviosa com abans, perquè em pregunto què és el pitjor que em podria passar i m'adono que ja he passat pel pitjor. He de gaudir de cada moment i jugar sense por".

— Chloe Kelly

Coneix altres Rebel Girls

  • Chloe Kelly - Històries del futbol - Nike, slide 1 of 6
    Alex Morgan

    De trobar el seu esport preferit a convertir-se en una estrella nacional. Descobreix com Alex Morgan s'ha convertit en una icona més enllà del futbol.

  • Chloe Kelly - Històries del futbol - Nike, slide 2 of 6
    Grace Geyoro

    La primera vegada que la Grace va xutar una pilota, va deixar clar que tothom qui dubtava d'ella s'equivocava de mig a mig. Descobreix com es va convertir en una estrella, tant per al seu club com per al seu país.

  • Chloe Kelly - Històries del futbol - Nike, slide 3 of 6
    Kerolin Nicoli

    La Kerolin va estar a punt de no poder jugar a futbol mai més, però va superar totes les adversitats. Descobreix com va passar de ser una jugadora brillant a Brasil a convertir-se en una estrella als Estats Units.

Torna a .com/play

Chloe Kelly - Històries del futbol - Nike

Il·lustracions: Sofia Cavallari.

Publicat originalment el: 3 de juliol del 2023