Chloe Kelly - Històries del futbol - Nike

En col·laboració amb Rebel Girls
Chloe Kelly
Chloe Kelly ha passat de jugar als carrers de Londres a sortir al camp amb les Lionesses i formarà part del llegat del futbol per sempre. Descobreix la seva trajectòria, des dels seus inicis fins a aconseguir marcar el gol més important de la història del seu país.
Chloe Kelly. Davantera anglesa. Data de naixement: 15 de gener del 1998.
Chloe Kelly va créixer a l'oest de Londres jugant a futbol amb els seus cinc germans grans. Jugaven als carrers asfaltats i als camps urbans rodejats amb teles metàl·liques, on es disputaven partits molt intensos. Ella solia ser l'única noia, però li era igual. Anés on anés, portava una pilota als peus i les seves ganes de jugar.
Quan Chloe es va fer gran, es va mudar al nord per jugar com a professional per al Manchester City. Per la seva energia lluitadora i decidida, semblava destinada a aconseguir l'èxit. Tanmateix, l'any 2021, va sofrir una lesió greu de genoll que va deixar-la a la banqueta. Als seus fans els va preocupar que no pogués tornar a jugar, però Chloe va donar-ho tot durant la rehabilitació i, gairebé un any després, va tornar a jugar amb la selecció anglesa.
Anglaterra va empatar 1-1 amb Alemanya durant la final del torneig femení europeu del 2022. En la pròrroga, Chloe va llançar la pilota a la porteria, però la portera va parar-la. Quan la va recuperar, Chloe va xutar-la amb totes les seves forces i la pilota va volar fins a tocar el fons de la xarxa fent un GOL! L'equip va sortir al camp en aquell moment per celebrar que la jugadora les havia ajudat a aconseguir el seu primer trofeu important en el món del futbol femení. Chloe guarda la medalla en un lloc on pot veure-la sempre que vulgui: el calaix de la roba interior.
"No estic tan nerviosa com abans, perquè em pregunto què és el pitjor que em podria passar i m'adono que ja he passat pel pitjor. He de gaudir de cada moment i jugar sense por".
— Chloe Kelly