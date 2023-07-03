Kerolin Nicoli - Històries del futbol - Nike

En col·laboració amb Rebel Girls
Kerolin Nicoli
Kerolin va estar a punt de no poder jugar a futbol mai més, però va superar totes les adversitats per fer-se professional. Descobreix la seva història i com va passar de ser una jugadora brillant al Brasil a convertir-se en una estrella als Estats Units.
Kerolin Nicoli. Davantera brasilera. Data de naixement: 17 de novembre del 1999.
Kerolin sempre ha sentit passió pel futbol, però va haver-hi una època en què pensava que no podria tornar a jugar-hi. Quan tenia 11 anys, va començar a sentir dolor a la cama dreta i, més tard, va descobrir que tenia una malaltia rara que li provocava una infecció òssia. Fins i tot després d'operar-se, els metges no li van assegurar que pogués tornar a fer esports de contacte com el futbol.
Així i tot, Kerolin no es va rendir mai. Va començar a jugar amb amics per recuperar la seva habilitat i força. Amb el temps, la cama es va curar i ella va tornar a practicar l'esport que l'apassionava. La jugadora va pujar en les classificacions del sistema d'equips del Brasil i, finalment, va fer realitat el seu somni: ser futbolista professional. L'any 2022, es va unir al North Carolina Courage.
En el primer partit contra el NJ/NY Gotham FC, va aprofitar cada minut per demostrar la seva força al terreny de joc. Quan Kerolin va rebre la passada d'una companya gairebé al final del partit, va saber que havia d'aprofitar l'oportunitat. Va córrer pel camp, va superar tres defenses i va xutar amb el peu dret per marcar un gol increïble.
"Sempre he treballat per aconseguir grans fites en la meva carrera".
— Kerolin Nicoli