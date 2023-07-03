Grace Geyoro - Històries del futbol - Nike

En col·laboració amb Rebel Girls
Grace Geyoro
La primera vegada que la Grace va xutar una pilota, va deixar clar que tothom qui dubtava d'ella s'equivocava de mig a mig. Descobreix com es va convertir en una estrella, tant per al seu club com per al seu país.
Grace Geyoro. Migcampista francesa. Data de naixement: 2 de juliol de 1997.
Quan Grace Geyoro tenia vuit anys va trepitjar per primer cop el camp de futbol d'Orleans, la seva ciutat. Estava rodejada de nens. La Grace era la primera (i l'única) nena de l'equip.
Molta gent pensava que era estrany que la Grace jugués a futbol. Fins i tot la seva mare, l'Angelique, deia que no era un esport per a nenes, però el germà de la Grace la va convèncer que la Grace no només era bona, sinó que era una jugadora excepcional. La Grace era tan bona que quan tenia 15 anys va començar a entrenar-se amb el París Saint-Germain (PSG), un club de futbol professional. I el 2017, quan tenia 19 anys, es va convertir en jugadora de futbol professional amb el PSG.
El 2022, la Grace va ser una de les jugadores preferides de la selecció francesa, i en el partit de l'Eurocopa femenina del 2022 contra Itàlia va deixar tothom bocabadat en convertir-se en la primera jugadora a marcar un hat-trick a la primera part d'un partit d'aquest campionat! Després del tercer gol, la Grace va fer un cor amb les mans i va assenyalar la seva família. L'Angelique, l'admiradora més gran de la Grace, la va aplaudir més fort que ningú.
"Tira endavant. Sempre".
— Grace Geyoro