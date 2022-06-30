¿El yoga es un entrenamiento de cardio o de fuerza?

Las ventajas del yoga son numerosas, además de ser una forma efectiva de mejorar el rendimiento deportivo. Un estudio publicado en 2016 en el International Journal of Yoga descubrió que después de 10 semanas de practicar yoga regularmente, los participantes mejoraron en flexibilidad y equilibrio, así como en la movilidad de las articulaciones y la amplitud de movimiento.



El yoga puede ser beneficioso para la salud mental y la gestión del estrés. Un estudio de 2011 demostró que el yoga ayuda a reducir el estrés, la depresión, la ansiedad y el dolor crónico, y, además, mejora el sueño, el bienestar general y la calidad de vida. Aparte de las ventajas de cardio y fuerza, el yoga es una práctica que suele implicar respiraciones profundas y meditación.



Hay una gran variedad de resultados en las investigaciones sobre el yoga como actividad física. Es decir, no hay consenso sobre si mejora o no los niveles de fitness.



Un ensayo clínico publicado en 2007 en BMC Complementary and Alternative Medicine concluyó que el yoga equivale a niveles bajos de actividad física y no es suficiente para mejorar el fitness cardiovascular.



Sin embargo, hay estudios que han demostrado que el yoga mejora los marcadores de fitness cardiorrespiratorio. Una revisión sistemática de 2013 publicada en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine concluyó que el yoga puede ayudar a reducir la tensión arterial, un marcador clave del fitness cardiovascular.



Las investigaciones no se ponen de acuerdo porque el yoga es un término general. Tu forma de practicarlo (la intensidad, el tipo y la frecuencia) determina qué beneficios obtendrás de él. Idealmente, combinar diferentes prácticas de yoga con otros tipos de actividad física te proporcionará los mejores resultados para tu salud cardiovascular y tu fuerza corporal.



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