¿El yoga es un entrenamiento de cardio o de fuerza?

¿El yoga se considera un entrenamiento de cardio o de fuerza?
Salud y bienestar
Con el yoga se puede aumentar la fuerza, relajar la mente y mejorar los marcadores de fitness cardiovascular. Pero depende del tipo de yoga que practiques y de cómo lo hagas.
Es fácil caer en la costumbre de clasificar los ejercicios como entrenamiento de fuerza o cardio, pero, como todo en la vida, no siempre es cuestión de blanco o negro. Hay tipos de ejercicios que pueden combinar el entrenamiento de fuerza y cardio o realizarse de diferente forma para colocarlos en una u otra clasificación. El yoga es un gran ejemplo.
El yoga es el término general que incluye muchos tipos y formas diferentes de practicarlo. En una sesión de yoga, el instructor te guiará por diferentes posturas y técnicas de respiración. Necesitarás ropa para practicar yoga y puede que alguna equipación básica, como una esterilla. Sin embargo, la forma de realizar estas posturas influye en nuestra decisión sobre si es un entrenamiento de cardio o de de fuerza.
Los diferentes tipos de prácticas de yoga
1.Hatha yoga
El hatha yoga se basa en mantener posturas (asanas) de 30 segundos a varios minutos. Estas posturas se realizan con trabajo de respiración (pranayama).
2.Ashtanga yoga
Durante una sesión de ashtanga yoga, sigues una secuencia establecida de seis asanas específicas con técnicas de respiración sincronizada. Esta sesión tiene un ritmo más rápido.
3.Bikram yoga
El bikram yoga consta de 26 posturas y 2 técnicas de respiración, que se practican en una habitación climatizada a 40 grados.
4.Vinyasa yoga
El vinyasa es parecido al ashtanga yoga, ya que sincroniza el movimiento y la respiración mientras te mueves en una secuencia fluida de posturas sin parar.
5.Kundalini yoga
Prepárate para recitar, cantar y meditar con el kundalini. Es hora de activar tu energía espiritual mientras te mueves durante el ejercicio.
6.Yoga regenerativo
El yoga regenerativo se centra principalmente en la conexión del cuerpo con la mente, lo que hace que las personas se sientan renovadas. El instructor de yoga te guiará por varias posturas que tendrás que mantener durante 20 minutos seguidos como máximo mientras practicas la respiración profunda.
7.Yin yoga
El yin yoga es parecido al yoga regenerativo y se basa en mantener posturas durante un período largo de tiempo mientras aprovechas el sistema nervioso parasimpático.
8.Hot yoga
Cualquier tipo de yoga puede practicarse en un entorno climatizado. Lo más habitual es clases de ashtanga o vinyasa con temperaturas altas.
¿El yoga se considera un entrenamiento de cardio o de fuerza?
Aquí te dejamos un resumen de los estilos de yoga con su designación. También depende de cómo lo practiques y la intensidad del entrenamiento. Pero, en general, esto es lo que se trabaja con cada tipo de yoga.
Hatha yoga = fuerza
Ashtanga yoga = fuerza y cardio
Bikram yoga = fuerza
Vinyasa yoga = fuerza y cardio
Kundalini yoga = fuerza y relajación
Yoga regenerativo = relajación
Yin Yoga = relajación y movilidad
Hot yoga = fuerza y cardio
¿Qué diferencia hay entre el entrenamiento de cardio y de fuerza?
En pocas palabras, el cardio mejora el fitness cardiovascular. El fitness cardiovascular es un marcador de la eficacia del corazón al proporcionar oxígeno y nutrientes durante la actividad física.
El cardio suele ser aeróbico, lo que significa que la frecuencia cardiaca se eleva y el cuerpo usa el oxígeno para convertir la glucosa en energía celular. También puede ser anaeróbico, en cuyo caso se trabaja con gran intensidad, convirtiendo la energía durante la ausencia de oxígeno.
Las principales ventajas del cardio como ejercicio son:
- Mejor salud cardiaca
- Mejor capacidad pulmonar
- Menor riesgo de enfermedad
- Mayor resistencia
El entrenamiento de fuerza aumenta la fuerza y la musculatura trabajando contra una resistencia. La resistencia en el yoga suele ser tu peso corporal. Los músculos tienen que ejercer fuerza contra esa resistencia, que, por su parte, los obliga a adaptarse y a crecer y ser más fuertes.
Las principales ventajas del entrenamiento de fuerza son:
- Fuerza corporal
- Aceleración del metabolismo
- Mejora de la composición corporal
- Mejora del rendimiento deportivo
¿Por qué hay tipos de yoga que son cardio y otros que son entrenamiento de fuerza?
El ejercicio se considera cardio si eleva la frecuencia cardiaca. Hay varios tipos de prácticas de yoga, como vinyasa, que implican moverte de forma fluida por diferentes posturas. Las posturas no se mantienen durante mucho tiempo, lo que consigue que la frecuencia cardiaca permanezca elevada al moverte constantemente y cambiar de posición.
Otros tipos de yoga, como el hatha, activan los músculos al ponerte en posturas exigentes que requieren fuerza en el core, equilibrio y flexibilidad. Mientras mantienes las posturas, la frecuencia cardiaca no permanece elevada, así que no se considera cardio.
El yoga puede ser una combinación de entrenamiento de cardio y de fuerza, sobre todo si se practica a un ritmo más rápido.
¿Cuáles son las ventajas del yoga para la salud?
Las ventajas del yoga son numerosas, además de ser una forma efectiva de mejorar el rendimiento deportivo. Un estudio publicado en 2016 en el International Journal of Yoga descubrió que después de 10 semanas de practicar yoga regularmente, los participantes mejoraron en flexibilidad y equilibrio, así como en la movilidad de las articulaciones y la amplitud de movimiento.
El yoga puede ser beneficioso para la salud mental y la gestión del estrés. Un estudio de 2011 demostró que el yoga ayuda a reducir el estrés, la depresión, la ansiedad y el dolor crónico, y, además, mejora el sueño, el bienestar general y la calidad de vida. Aparte de las ventajas de cardio y fuerza, el yoga es una práctica que suele implicar respiraciones profundas y meditación.
Hay una gran variedad de resultados en las investigaciones sobre el yoga como actividad física. Es decir, no hay consenso sobre si mejora o no los niveles de fitness.
Un ensayo clínico publicado en 2007 en BMC Complementary and Alternative Medicine concluyó que el yoga equivale a niveles bajos de actividad física y no es suficiente para mejorar el fitness cardiovascular.
Sin embargo, hay estudios que han demostrado que el yoga mejora los marcadores de fitness cardiorrespiratorio. Una revisión sistemática de 2013 publicada en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine concluyó que el yoga puede ayudar a reducir la tensión arterial, un marcador clave del fitness cardiovascular.
Las investigaciones no se ponen de acuerdo porque el yoga es un término general. Tu forma de practicarlo (la intensidad, el tipo y la frecuencia) determina qué beneficios obtendrás de él. Idealmente, combinar diferentes prácticas de yoga con otros tipos de actividad física te proporcionará los mejores resultados para tu salud cardiovascular y tu fuerza corporal.
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