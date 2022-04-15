Equipamiento de yoga imprescindible para principiantes

10 básicos para empezar a practicar yoga
Guía de compra
Antes de entrar en el estudio de yoga, necesitarás un equipamiento básico y es posible que quieras algunos accesorios también. Esto es lo que puedes comprar.
Si estás empezando a practicar yoga, puede que no sepas a qué atenerte, pero tienes todo un mundo por descubrir. Te unirás a una tradición con más de 5.000 años de historia que otorga gran cantidad de beneficios mentales y físicos. Conforme aprendas las posturas, aumentarán tu resistencia y flexibilidad, dormirás mejor y tendrás menos estrés y un corazón más sano. Todo eso te hará mejor atleta.
Antes de entrar al estudio de yoga para una sesión, necesitarás un equipamiento básico. Puedes comprar varias prendas de yoga específicas y 1 o 2 accesorios opcionales de yoga para ayudarte mientras aprendes a moverte en las secuencias de yoga. Este es el equipamiento de yoga que necesitarás para sacar el mayor partido a la sesión.
10 básicos para empezar a practicar yoga
1.Esterilla de yoga
Muchos instructores de yoga piden que lleves tu propia esterilla de yoga a clase, y además querrás practicar con ella en casa. Una buena esterilla de yoga ofrece una mejor tracción cuando haces el perro bocabajo para que no te resbales y pierdas la postura. Asimismo, te proporciona una capa de amortiguación entre el cuerpo y el suelo. Da igual si eres principiante o experto, deberías prestar atención a los siguientes requisitos cuando elijas una esterilla de yoga para que tenga todo lo que necesitas:
- Grosor: una esterilla de yoga fina te da mayor estabilidad para las posturas de equilibrio, mientras que una gruesa aumenta la amortiguación para posturas en las que los huesos entran en contacto con el suelo. Las esterillas estándar de yoga tienen unos 3,3 mm de grosor y resultan medianamente cómodas, pero si tu práctica tiene un objetivo más terapéutico, puedes optar por una esterilla con un grosor de unos 6 mm. Recuerda que llevarás contigo la esterilla; el grosor también afecta a lo pesada y voluminosa que sea.
- Material: los materiales utilizados para fabricar la esterilla de yoga determinarán la tracción que esta ofrezca, su tacto, durabilidad y que retenga o no olores. La mayoría de esterillas están hechas de PVC o goma. Una esterilla de goma natural te ofrecerá agarre, evitará los olores y resultará fresca al tacto. Como punto adicional a tener en cuenta, la goma y los elastómeros termoplásticos son más respetuosos con el medioambiente que el PVC. Quizá te interesen las esterillas fabricadas con materiales reciclados.
2.Ropa básica de yoga
Cuando compres ropa de yoga, es importante que elijas prendas que sean cómodas y se muevan contigo. Esto es lo que vas a necesitar:
- Pantalones largos o cortos: elige unos pantalones largos o cortos que se estiren contigo y no se muevan durante la práctica. Unos leggings que se estiren en 4 direcciones serán perfectos, al igual que unos joggers si prefieres algo más holgado. Si sudas con facilidad durante la sesión, opta por unos con capilarización del sudor, como los confeccionados con tejido Nike Dri-FIT. Cuando elijas unos pantalones cortos para la sesión de yoga, asegúrate de que sean ajustados o tengan forros de compresión para evitar que enseñes nada durante la clase.
- Sujetador deportivo: el yoga es una actividad de bajo impacto en comparación con otros deportes, pero la mayoría de las mujeres prefieren un sujetador deportivo de sujeción ligera o sujeción media.
- Partes de arriba: opta por partes de arriba que se ciñan para evitar que se te baje la camiseta cuando estés bocabajo.
- Cinta para el pelo: las personas con pelo largo que practiquen yoga necesitarán recogerse el pelo o una cinta para el pelo para evitar que caiga a la cara mientras se mueven.
- Guantes y calcetines de yoga: aunque la mayoría de yoguis practican descalzos, es posible que estés más a gusto con un par de calcetines diseñados para ofrecer tracción. Si viajas sin esterilla, un par de guantes y calcetines de yoga serán básicos para practicar en el suelo sin nada. Ayudarán a ofrecer la tracción de la esterilla de yoga sin ocupar espacio en tu maleta.
3.Toalla de yoga
Si participas en sesiones de hot yoga, power yoga o cualquier otra modalidad que haga que sudes, querrás una toalla de yoga para cubrir la esterilla. Este accesorio de yoga te ayudará a absorber el sudor para evitar que te resbales y lesiones mientras practicas. Asegúrate de conseguir una toalla para la esterilla diseñada para el yoga en lugar de una toalla normal de playa o de baño. La mayoría de las toallas de yoga están fabricadas con microfibra para mejorar la tracción y diseñadas para evitar pliegues. Si rocías la esterilla con un poco de agua antes de la clase, esto ayudará a que la toalla de yoga se adhiera a ella.
4.Bandolera o bolsa de yoga
Si cargas con tu esterilla de yoga hasta el estudio y de vuelta a casa, seguramente quieras una bandolera o bolsa para llevarla. Una bandolera es normalmente más barata, mientras que una bolsa tiene más bolsillos para guardar el teléfono y otros indispensables.
5.Bloques de yoga
Los bloques son un accesorio ideal para cualquier persona que no tenga una gran flexibilidad, ya que facilitan algunas posturas. Puedes usarlos para profundizar en una postura mientras mejoras la flexibilidad. Por ejemplo, pon los bloques de yoga debajo de las manos mientras haces la postura de la pinza para ayudarte a sujetarte si no puedes llegar al suelo. Sin embargo, si los pones debajo de los pies en la misma postura, te obligarán a estirarte más para llegar a tocar el suelo.
Elige un bloque que tenga, como mínimo, 10 cm de ancho para conseguir una mayor estabilidad. Como algunas posturas requiren de 2 o 3 bloques, es buena idea comprarlos en juegos.
6.Mantas de yoga
Las mantas de yoga ofrecen una sujeción y amortiguación adicionales en las posturas donde te sientas o te tumbas. Puedes comprar una manta de yoga o usar una manta normal doblada que tengas en casa. También tienes la opción de usar una manta de yoga para amortiguar las articulaciones, levantar las caderas en las posturas donde te sientas e incluso disfrutar de mayor comodidad y calidez en la shavasana o postura del cadáver.
7.Correas de yoga
Un cinturón o correa de yoga trae una hebilla ajustable para ayudarte a estirarte más y mejorar tu flexibilidad y alineación. Por ejemplo, una correa es un accesorio estupendo para profundizar en la postura de la pinza sentada si no puedes llegar a los pies. Pon la correa alrededor de los pies y úsala para conseguir un mayor estiramiento. Las correas también son útiles para abrir los hombros si no puedes juntar las manos detrás de la espalda. También pueden aportar estabilidad y equilibrio en algunas posturas, como la del barco.
8.Bandas de resistencia
Si buscas mejorar la fuerza y la resistencia con el yoga, un juego de bandas de resistencia puede darle un toque adicional de dificultad a tu entrenamiento. Los estudios demuestran que las bandas de resistencia pueden mejorar la fuerza tanto como las pesas convencionales, además de que son más fáciles de incorporar a las clases de yoga que las mancuernas. Por ejemplo, en la postura de la mesa, puedes usar las bandas de resistencia para dar patadas de burro con las bandas puestas intentando llegar al glúteo.
9.Bolsters de yoga
Los bolsters dan una mayor sujeción que las mantas de yoga y, en concreto, son muy útiles para clases de yoga prenatal o terapéutico. Prueba un bolster plano y uno redondo para ver cuál te viene mejor según tus necesidades o plantéate invertir en ambos. Puedes inclinarte sobre el bolster durante la postura del niño o usarlo como apoyo al flexionar hacia atrás o hacer giros de cadera bocarriba. Si no lo necesitas normalmente, también pueden servirte una almohada o cojín normales.
10.Rueda de yoga
Las ruedas de yoga pueden ser útiles como apoyo para principiantes, pero también pueden suponerte un reto cuando lleves más tiempo practicando. Las ruedas suelen ser de unos 10 cm de ancho y unos 30 cm de diámetro. Como principiante, puedes usar la rueda para apoyar la espalda, el cuello y la cabeza en la postura del pez. Conforme vayas avanzando, la rueda te servirá para hacer equilibrio en la postura del cuervo o aguantar una plancha más difícil. Incluso tienes la posibilidad de usar la rueda para hacer ejercicios innovadores, como una zancada giratoria o las elevaciones de cadera a puente.
Crear una atmósfera
Cuando practiques en casa, crea una atmósfera que invite a relajarte y te ayude a conectar el cuerpo con la mente. Juega con la temperatura de la habitación, pon plantas naturales o arte inspirado en el yoga que te motiven o utiliza difusores de aceites esenciales para que haya un olor agradable y relajante en la habitación. Conforme practiques con más frecuencia, querrás establecer un espacio en casa que te dé paz.
Preguntas frecuentes sobre el equipamiento de yoga
¿Necesitas un equipamiento especial para practicar yoga?
Puedes empezar practicando yoga en casa o en un estudio sin nada más que una esterilla de buena calidad y ropa adecuada. Necesitarás ropa ceñida que se estire con el movimiento y una esterilla antideslizante. Los principiantes que quieran ir acostumbrándose a la práctica deberían plantearse seriamente comprar bloques, una correa y otros accesorios de yoga.
¿Cómo cuidas la esterilla de yoga?
Lava la esterilla de yoga una vez al mes como mínimo. Si usas una esterilla compartida en el gimnasio o el estudio, límpiala antes y después de la clase. Para las esterillas de yoga de PVC, puedes usar un poco de jabón y un trapo caliente húmedo para limpiar ambos lados. Evita el jabón en las esterillas de goma natural, ya que puede provocar que el material se rompa. En lugar de eso, usa vinagre, alcohol o aceite de árbol del té para limpiarla o compra productos de limpieza específicos para esterillas de yoga. Evita mojar demasiado o sumergir la esterilla de yoga en agua. Y guárdala lejos de la luz del sol.
¿Con qué frecuencia debería cambiar la esterilla de yoga?
Como normal general, la esterilla de yoga se cambia cada 6 meses o cada año. El período de tiempo dependerá de la frecuencia con que practiques y de la durabilidad de la esterilla. Sabrás que es momento de cambiar la esterilla de yoga cuando:
- La esterilla huela incluso después de lavarla
- La esterilla pierda grosor en algunas zonas
- Notes que se pele, se raje o tenga otros signos de desgaste
- La esterilla pierda la tracción o se vuelva resbaladiza
Practicar en una esterilla vieja que está desgastada puede aumentar el riesgo de lesiones, así que es importante que la cambies regularmente.
¿Qué tipo de esterilla es mejor para el yoga regenerativo?
Si tu intención es reducir el dolor o recuperarte de una lesión, lo mejor será una esterilla de yoga gruesa. Opta por una que tenga menos de 1 cm de grosor y una longitud suficiente para tu estatura. También tienes la posibilidad de utilizar una manta, un bloque o un bolster de yoga para mejorar la amortiguación y la sujeción.