Equipamiento de yoga imprescindible para principiantes

Si estás empezando a practicar yoga, puede que no sepas a qué atenerte, pero tienes todo un mundo por descubrir. Te unirás a una tradición con más de 5.000 años de historia que otorga gran cantidad de beneficios mentales y físicos. Conforme aprendas las posturas, aumentarán tu resistencia y flexibilidad, dormirás mejor y tendrás menos estrés y un corazón más sano. Todo eso te hará mejor atleta.



Antes de entrar al estudio de yoga para una sesión, necesitarás un equipamiento básico. Puedes comprar varias prendas de yoga específicas y 1 o 2 accesorios opcionales de yoga para ayudarte mientras aprendes a moverte en las secuencias de yoga. Este es el equipamiento de yoga que necesitarás para sacar el mayor partido a la sesión.