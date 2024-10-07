Cómo elegir ropa de yoga

El yoga consiste en dejarte llevar, es decir, en inhalar y exhalar mientras tu cuerpo se mueve haciendo distintas posturas. Por eso, la ropa tiene que estirarse y flexionarse contigo para ayudarte a fluir sin ralentizarte. A continuación te enseñamos todos los modelos que necesitas para potenciar tu sesión de yoga, desde sujetadores hasta partes de arriba, pantalones cortos y largos o chaquetas. Descubre diseños suaves y tejidos transpirables que absorban el sudor.