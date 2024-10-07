Cómo elegir ropa de yoga
Guía de compra
Descubre qué características buscar a la hora de elegir ropa que te ayude durante las posturas de yoga.
El yoga consiste en dejarte llevar, es decir, en inhalar y exhalar mientras tu cuerpo se mueve haciendo distintas posturas. Por eso, la ropa tiene que estirarse y flexionarse contigo para ayudarte a fluir sin ralentizarte. A continuación te enseñamos todos los modelos que necesitas para potenciar tu sesión de yoga, desde sujetadores hasta partes de arriba, pantalones cortos y largos o chaquetas. Descubre diseños suaves y tejidos transpirables que absorban el sudor.
¿Qué debes buscar en la ropa de yoga?
Busca prendas de yoga que ofrezcan estas cualidades y, después, pruébatelas para comprobar si te quedan bien. Inclínate hacia delante y, si forma parte de tu entrenamiento, haz el pino para asegurarte de que las partes de arriba y los pantalones se mantienen en su sitio.
- Protección: practicar yoga puede dejar al descubierto mucha piel en posturas como el pino o el perro boca abajo. Para protegerte, te recomendamos prendas como unas mallas cortas o hasta la rodilla, o un pantalón de talle alto.
- Elasticidad: para moverte con facilidad, busca ropa hecha de materiales flexibles, como el poliéster, el spandex y el nylon.
- Ajuste ceñido: te recomendamos elegir prendas ajustadas (como camisetas de tirantes ceñidas al cuerpo) en lugar de camisetas holgadas, y utilizar leggings en vez de pantalones anchos. Una camiseta ancha te puede cubrir la cabeza al inclinarte o hacer el pino, mientras que una camiseta de tirantes ceñida al cuerpo se mantiene en su sitio. De la misma manera, utilizar un pantalón de tiro bajo puede dejar visible la zona del trasero al inclinarte hacia delante.
- Espacio y transpirabilidad: no elijas ropa que apriete demasiado. Como la respiración es una parte fundamental del yoga, busca pantalones largos o cortos que no ciñan demasiado la cintura.
- Capilarización del sudor: si hace yoga vinyasa o ashtanga (ambos enérgicos) o bikram yoga (que se practica en una sala a temperatura elevada), elige ropa que absorba el sudor. Evita las prendas hechas 100 % de algodón porque mantienen la humedad.
10 productos para tus sesiones de yoga
Te recomendamos las mejores opciones para hombre y mujer, desde sujetadores deportivos y camisetas hasta pantalones cortos y largos o chaquetas. Todas las prendas cuentan con tecnología Nike Dri-FIT, que capilariza el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad.
Sujetadores deportivos
Para una protección ligera: sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla Nike Zenvy Strappy para mujer
Xochilt Hoover, Coach de Nike Well Collective, comenta que este sujetador ofrece un ajuste ceñido y mucha comodidad con una sujeción ligera. Además, la almohadilla cosida de una sola pieza aporta protección y le da forma al modelo.
Para más protección: sujetador deportivo de sujeción ligera sin acolchado Nike Zenvy Rib para mujer
Este sujetador ligero y elástico de diseño más largo es una combinación entre un sujetador deportivo y una camiseta de tirantes. Hoover afirma que resulta supercómodo para hacer yoga. Además, es suave y elástico.
Camisetas
Para mujer: camiseta de manga corta Dri-FIT Nike One Classic para mujer
Confeccionada con un tejido suave y ligero, esta camiseta de manga corta con cuello redondo también está disponible en versiones de tirantes, manga larga y diseño corto. Hoover asegura que es una de sus partes de arriba favoritas para entrenar porque resulta muy suave y cómoda.
Para hombre: camiseta versátil de manga corta Nike Primary Swoosh Dri-FIT para hombre
Esta camiseta clásica es suave y transpirable. Está confeccionada con algodón y poliéster, y es lo bastante versátil como para llevarla tanto en sesiones de yoga como durante el día a día.
Pantalón
Para mujer: leggings Nike Yoga Dri-FIT Luxe de 7/8 con Infinalon y cintura alta para mujer
Con una cintura alta y costuras minimalistas, estos leggings de ajuste ceñido son supersuaves, elegantes y elásticos.
Para hombre: pantalón Nike Yoga Dri-FIT para hombre
Este pantalón de yoga de algodón, poliéster y spandex combina suavidad y elasticidad con un diseño entallado para facilitar el movimiento. El modelo es lo suficientemente elegante para el día a día y cuenta con bolsillos para guardar objetos pequeños, como las llaves.
Pantalones cortos
Para mujer: mallas cortas Nike Zenvy de 20 cm, talle alto y sujeción ligera para mujer
Gracias a su cintura extraancha y de talle alto, este pantalón corto suave y ligero disimula la zona abdominal. Además, Hoover afirma que se mantiene en su sitio incluso cuando te giras y te doblas. Por si fuera poco, cuenta con un bolsillo incorporado para el teléfono.
Para hombre: pantalón corto sin forro Nike Yoga Dri-FIT de 18 cm
Este pantalón corto con cintura elástica cuenta con un cordón para conseguir el ajuste perfecto. El modelo es elástico y suave, y tiene bolsillos laterales para guardar tus cosas.
Ropa de abrigo
Para mujer: chaqueta ceñida Nike Yoga Dri-FIT Luxe para mujer
Equípate con esta chaqueta ceñida con cremallera para mantener la calidez durante la savasana (el periodo de recuperación al final de la clase) o al salir del estudio. Además, puedes guardar el teléfono o las llaves en los bolsillos delanteros.
Para hombre: sudadera Nike Yoga Dri-FIT para hombre
En los días más fríos, ponte esta sudadera con capucha texturizada con bolsillos delanteros centrales. Está confeccionada con una mezcla de algodón, poliéster y spandex. Además, es suave, elástica y de ajuste holgado.
Texto: Dina Cheney