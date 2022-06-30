¿Cómo conseguir bíceps más grandes?

En 2014, el American Council on Exercise (ACE) recopiló una lista de los mejores ejercicios de bíceps para ayudar a entrenadores personales certificados a desarrollar programas para sus clientes. Además, encargó al equipo científico especializado en ejercicio de la Universidad de Wisconsin-La Crosse y a su programa de Fisiología clínica del ejercicio que averiguaran qué movimientos son los más efectivos.

Durante el estudio se probaron siete ejercicios populares, la mayoría de ellos eran variaciones del curl de bíceps básico. Un curl de bíceps básico se puede hacer de pie o en posición sentada con un peso en cada mano y los brazos totalmente extendidos a los lados del cuerpo. El movimiento consiste simplemente en mantener la parte superior del brazo estable mientras se flexiona la parte inferior del brazo con alguna resistencia (una banda de resistencia, una mancuerna, una barra, etc.) para acercar el peso al hombro.

Según el ACE, estos son los mejores ejercicios (ordenados según su eficacia) para trabajar los bíceps:

Curl concentrado: siéntate, coloca el codo en el interior del músculo y haz curls con una mancuerna alternando ambos brazos. Curl con polea: utiliza la resistencia de la máquina de poleas para hacer curls alternando los dos lados o con ambos brazos a la vez. Dominada con agarre supino: coloca las manos en la barra en supinación y empuja el cuerpo hacia la barra con o sin ayuda. Curl con barra: utiliza una barra con discos para hacer curls básicos de pie. Curl con barra EZ (agarre ancho): haz un curl básico con esta barra especial con agarres en ángulo que te ayuda a centrarte en el bíceps (o el tríceps, en función del ejercicio que estés haciendo) y reduce la posibilidad de lesión. Curl con barra EZ (agarre estrecho): utiliza los agarres estrechos de la barra para colocar las manos a una anchura ligeramente inferior a la de los hombros. Curl inclinado: siéntate en un banco de musculación con el torso ligeramente inclinado hacia atrás y las manos colgando debajo de los hombros (cuando los brazos estén totalmente extendidos) con una mancuerna en cada mano. Curl predicador: en esta variación se utiliza una máquina de curl predicador para colocar los codos en un ángulo inferior al de los hombros.

Otros ejercicios de bíceps populares que no se estudiaron son el curl de martillo, las flexiones, las flexiones de diamante y el remo con agarre invertido en posición inclinada.