Running o ciclismo: ¿qué me viene mejor como entrenamiento?

¿Qué se considera hacer running? El diccionario de inglés de Cambridge ofrece una definición bastante amplia: "la actividad de ir a algún lugar rápidamente a pie, como deporte o por placer". Eso significa que el jogging, el trail running, correr en cinta, el esprint y el running en asfalto pueden incluirse en ese término.

"Aunque es importante asegurarse de prestar atención a la forma de correr y no añadir demasiados kilómetros demasiado pronto, esta es una forma de actividad muy accesible para muchas personas", dice Timothy Miller, médico cirujano ortopédico de medicina deportiva en el Wexner Medical Center de la Universidad Estatal de Ohio. "Después de todo, no se necesita mucho equipamiento aparte de unas zapatillas adecuadas para tus necesidades, y puedes empezar despacio e ir aumentando las ventajas sobre la marcha". Estos beneficios incluyen:

Mejora de la densidad ósea: el Cedars-Sinai Medical Center señala que los runners acumulan una mayor concentración de hormonas que estimulan la formación ósea en comparación con las personas que caminan. Esto conduce a una mayor absorción de calcio en los huesos, lo que aumenta la densidad ósea. En comparación, las investigaciones han descubierto que el ciclismo no aumenta la densidad ósea o, en algunos casos, la disminuye.

el Cedars-Sinai Medical Center señala que los runners acumulan una mayor concentración de hormonas que estimulan la formación ósea en comparación con las personas que caminan. Esto conduce a una mayor absorción de calcio en los huesos, lo que aumenta la densidad ósea. En comparación, las investigaciones han descubierto que el ciclismo no aumenta la densidad ósea o, en algunos casos, la disminuye. Mejor eficiencia del tiempo: como explicó el Dr. Miller, no se necesita mucho equipamiento para correr, aparte de unas buenas zapatillas con buena sujeción. A menos que quieras usar una cinta de correr y no tengas una, normalmente puedes correr en cualquier lugar.

como explicó el Dr. Miller, no se necesita mucho equipamiento para correr, aparte de unas buenas zapatillas con buena sujeción. A menos que quieras usar una cinta de correr y no tengas una, normalmente puedes correr en cualquier lugar. Mayor activación de los músculos del tren inferior del cuerpo por la carga de impacto: para absorber los impactos y proporcionar propulsión hacia delante al correr, el cuerpo activa varios músculos del tren inferior, incluidos los glúteos, los cuádriceps, los isquiotibiales y las pantorrillas.

Una investigación publicada en la revista Progress in Cardiovascular Diseases califica el running como "un estilo de vida clave para la longevidad", porque la actividad proporciona beneficios significativos para la prevención de enfermedades crónicas, independientemente del sexo, la edad, el peso corporal y las afecciones.