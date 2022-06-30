¿Cuánto debería durar una sesión de entrenamiento?

En lo que respecta al cardio, los entrenamientos cortos no reemplazan a los completos. En un estudio se ha demostrado que el cuerpo necesita un estrés cardiovascular continuo para desarrollar la capacidad aeróbica e incluso 3 tandas de 10 minutos distribuidas a lo largo del día no sirven. "Si el periodo de recuperación es muy largo, la frecuencia cardiaca sube brevemente, pero vuelve a bajar con relativa rapidez", explica Martin Gibala, profesor de la Universidad McMaster de Ontario y director del estudio mencionado. "Por eso, dejar tanto espacio entre los ejercicios cardiovasculares no es muy útil".



Aunque no consigas un gran avance cardiovascular, según los estudios, los "snacks de ejercicio" sirven para aumentar la funcionalidad y la fuerza muscular, además de mejorar las posibilidades de estar en forma a largo plazo. De hecho, un grupo de investigadores de Nueva Zelanda ha descubierto que 6 tandas de un minuto de actividad intensa cerca de la hora de las comidas pueden ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre de forma más eficaz que una sesión continua de 30 minutos, quizá porque con los intervalos intensos se gestiona mejor la sensibilidad a la insulina.



Además, en un estudio de la Universidad de Misisipi, se ha descubierto que el levantamiento de grandes pesos y pocas repeticiones (incluso solo una) puede aumentar la fuerza como 4 series de entre 8 y 12 repeticiones, probablemente porque genera una tensión muscular diferente pero comparable.



"Cuando se trata del ejercicio de resistencia, es probable que este enfoque aporte beneficios similares a un entrenamiento seguido", declara Gibala, que utilizó este método para mantenerse en forma cuando no podía ir al gimnasio. Para aumentar la fuerza, siempre que el volumen total sea el mismo, es probable que el cuerpo no note la diferencia entre un circuito de levantamiento todo seguido o dividido a lo largo del día.