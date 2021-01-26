Fortalece el corazón y corre toda tu vida

Según un estudio reciente publicado en la revista PNAS, al igual que el cerebro está diseñado para aprender y crecer, el corazón está preparado para adaptarse al movimiento, sobre todo al de resistencia. Los investigadores compararon corazones de chimpancés con otros de personas sedentarias, de agricultores nativos americanos de subsistencia, de corredores de fondo y jugadores de fútbol americano de la línea ofensiva.



Se descubrió que, solo en el caso del ser humano, el ventrículo izquierdo del corazón (la cámara que bombea sangre al resto del cuerpo) es más delgado y alargado, lo que facilita la dilatación del miocardio. Un ventrículo izquierdo más grande, como el presentaban los corredores de fondo y, en menor medida, los agricultores de subsistencia que caminan mucho, permite que el corazón sea más eficiente y bombee más sangre con cada latido. Eso significa que tu corazón aguanta más y así logra que ni los entrenamientos ni las tareas diarias te agoten tanto.



Por otro lado, quienes no ejercitan a menudo la resistencia, experimentan un desarrollo muy diferente: su corazón se adapta a la presión. Según el coautor del estudio Daniel Lieberman, catedrático de biología evolutiva humana en Harvard, el órgano cambia su estructura para transportar la sangre por el interior de vasos contraídos. Como consecuencia, las paredes del corazón se vuelven más gruesas y rígidas, obligándolo a esforzarse más para bombear. Es el caso de los jugadores de fútbol americano, que prefieren el entrenamiento de fuerza a las carreras de fondo, y el de los simios, que no han evolucionado como el ser humano para realizar movimientos continuos. Al igual que las personas sedentarias, que podrían ir camino de desarrollar una presión arterial alta.