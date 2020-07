Podcast Trained: Pequeños hábitos, grandes cambios

La grandeza no es algo innato, sino algo que se construye con el tiempo. Teniendo eso en cuenta, la serie de podcasts "Trained" de Nike explora lo más innovador del fitness holístico para ayudarte a ser mejor entrenador y mejor atleta. No te lo pierdas y descubre las últimas innovaciones, informaciones y tendencias de los expertos del mundo del training.



Para ser la mejor versión de uno mismo, todo lo que hay que hacer es implementar cambios pequeños sostenibles. Ese es el consejo de BJ Fogg, científico especialista en comportamiento, director del Stanford Behavior Design Lab y autor del superventas "Tiny Habits: The Small Changes that Change Everything". En el episodio de hoy, Ryan habla con BJ sobre su investigación, casos de estudio y métodos para cambiar de conducta. Descubre cómo el método Tiny Habits de BJ puede ayudarte a mejorar en todo, desde tu rutina de entrenamiento hasta a sentirte más feliz.