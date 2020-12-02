¿Cómo puedo correr más rápido?

No hay ninguna comida mágica que te aporte más rapidez (sí, es una pena). Aun así, una combinación de proteínas e hidratos de carbono, como un huevo duro y un trozo de fruta, antes de correr, entrenar o jugar, impulsa tu rendimiento. "La proteína ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y a evitar daños musculares no deseados, mientras que los hidratos de carbono son un combustible ideal para que no te quedes sin glucógeno ni uses las reservas, que no son tan eficientes", explica Ryan Maciel, nutricionista y asesor jefe de nutrición para el rendimiento en Precision Nutrition. Esta combinación te aporta más energía para dar una carga adicional a tu velocidad y mantenerla.



Con las bebidas pasa lo mismo. Según Maciel, en el caso del café o el té: "La cafeína estimula el cerebro, te hace estar más alerta y correr más rápido. De hecho, algunos estudios demuestran que la cafeína reduce el índice de esfuerzo percibido". De hecho, el consumo de cafeína ayudó a corredores no profesionales bien entrenados a correr un 1 % más rápido durante una prueba cronometrada de 5 kilómetros, según datos de un estudio publicado en el "Journal of Science and Medicine in Sport". Es un buen resultado para un deporte en el que cada segundo cuenta. Maciel recomienda beber 1,5 miligramos por cada kilo de peso corporal una hora antes de empezar (en el caso de un atleta de 68 kg de peso, serían 225 miligramos, unas dos tazas).



¿No te gusta la cafeína? Prueba el zumo de remolacha: los atletas que lo toman redujeron en un 1,5 % sus marcas de los 5.000 m, según datos de un estudio, mientras que otro afirma que beber zumo de remolacha durante siete días seguidos potencia las marcas del sprint. El zumo de remolacha es rico en nitratos, explica Maciel, ya que "una investigación afirma que aumenta el flujo sanguíneo, mejora la función pulmonar y potencia la contracción muscular", elementos clave para conseguir más velocidad.