¿Cómo puedo correr más rápido?

Programa tu sueño

Por último, aunque no por ello menos importante: dormir. Si no descansas bien, todo lo que hagas en el gimnasio no servirá de nada, detalla W. Chris Winter, especialista en sueño y autor de "The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It". Se debe a que el sueño escaso o superficial afecta mucho al metabolismo, sobre todo al desarrollo de los músculos.



Como atleta, sin embargo, puede que necesites más de las siete a nueve horas recomendadas. Cuando los jugadores de baloncesto ampliaron sus horas de sueño a un mínimo de 10 horas entre cinco y siete veces por semana, corrieron más rápido, según datos de un pequeño estudio publicado en "Sleep". Puede que merezca la pena probar a acostarse una hora antes durante dos o tres semanas para ver si mejoras. Si te cuesta hacerlo, Winter recomienda poner una alarma para irte dormir, igual que por la mañana.