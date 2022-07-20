Cinco entrenamientos de brazos para mejorar la fuerza de la parte superior, según los entrenadores personales

Los ejercicios de brazos fortalecen los músculos del tren superior y, entre muchas otras ventajas, facilitan los movimientos que haces en tu día a día y mejoran tu postura corporal.

Keith Hodges, entrenador personal certificado por NASM (National Academy of Sports Medicine), coach de rendimiento y fundador de Mind in Muscle Coaching en Los Ángeles, explica que los ejercicios de brazos aceleran el metabolismo, lo que ayuda a reducir el porcentaje de grasa corporal siempre que se combinen con un plan de alimentación adecuado.

Y, por si fuera poco, tener los brazos más fuertes reduce las probabilidades de que te lesiones. Stephanie Thomas, entrenadora personal certificada por ACE (American Council on Exercise) explica que seguir una rutina de fuerza te ayudará a tener unos músculos y huesos más fuertes. La experta afirma que, por ejemplo, si te caes, tendrás menos posibilidades de lesionarte seriamente.

A continuación, Hodges y Thomas nos revelan cuáles creen que son los cinco mejores ejercicios para trabajar los brazos. Estos ejercicios activan diferentes áreas de los brazos, incluidos los bíceps (cara anterior de los brazos), los tríceps (cara posterior de los brazos) y los antebrazos, así como otros músculos clave del tren superior, como el pecho y los hombros.

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