Cómo empezar a hacer dominadas según los expertos
Deportes y actividades
Sigue estos consejos aprobados por entrenadores para aprender a hacer dominadas.
Las dominadas son uno de los ejercicios con peso corporal más exigentes y a la vez efectivos, ya que participan varios músculos del tren superior y de la zona abdominal. Aunque este ejercicio de fuerza se considere un básico para medir la capacidad física, los expertos están de acuerdo en que no es un ejercicio sencillo.
Las dominadas requieren que levantes todo el peso corporal en contra de la gravedad y en dirección vertical, algo que no es fácil, tal como nos comenta Alex Piccirilli, entrenadora de fitness y coach de salud de Nike.
Aunque sea complicado, existen varias maneras de prepararse para conseguir hacer este ejercicio con peso corporal. Pero antes de ponernos a ello, es importante informarnos sobre nuestro entrenamiento y saber qué músculos intervienen al hacer dominadas.
Grupos de músculos que intervienen en las dominadas
Cuando haces dominadas, entran en acción los grupos de músculos de los brazos, hombros, espalda y core. En una investigación de Strength and Conditioning Journal de 2014, se dividieron las dominadas en tres fases: posición de inicio, fase de elevación y fase de bajada. Además, se destacó el hecho de que para todas las fases se utilizan los mismos músculos.
Por ejemplo:
- Músculos de los hombros
- Trapecio medio
- Deltoides posterior
- Infraespinoso
- Redondo mayor
- Subescapular
- Músculos de la espalda
- Trapecio inferior
- Romboides
- Dorsales anchos
- Erectores espinales
- Músculos del pecho
- Pectoral menor
- Pectoral mayor
- Músculos de los brazos (parte superior y antebrazos)
- Bíceps braquial
- Braquial anterior
- Braquiorradial
- Palmar largo
- Flexor radial del carpo
- Flexor cubital del carpo
- Flexor común profundo de los dedos
- Flexor común superficial de los dedos
- Flexor largo del pulgar
- Músculos del abdomen
- Oblicuos externos
Erin Courtney, fisioterapeuta, doctora en Fisioterapia y directora clínica de Life’s Work Physical Therapy, una empresa con base en Tigard, Oregón (EE. UU.), explica que todos los músculos tienen que trabajar de forma conjunta para hacer una dominada correctamente. Si bien es cierto que cada músculo es esencial para el ejercicio, hay algunos que asumen un poco más de responsabilidad.
La doctora nos explica que los dorsales anchos (a los que solemos referirnos sencillamente como "dorsales") son los músculos principales al realizar este movimiento. Son unos músculos muy grandes de la espalda que están unidos a los brazos. Los dorsales aducen, extienden y rotan los hombros de forma interna. Todos esos movimientos son necesarios para hacer una dominada. Los bíceps también contribuyen en el proceso. Estos músculos flexionan los codos y también ayudan en la flexión de los hombros (al levantar los brazos). Courtney finaliza su explicación hablándonos de los romboides, cuya función es equilibrar las escápulas, y de los deltoides, que estabilizan los hombros.
Cómo mejorar en las dominadas
Si aún no le tienes cogido el tranquillo a las dominadas, sigue estos pasos para prepararte sin necesidad de ayuda externa ni de modificaciones.
1.Domina el arte de quedarte colgando de la barra.
Como lo oyes. Courtney indica que, para hacer una dominada, las manos deben estar situadas a una anchura algo superior a la de los hombros y con las palmas hacia el frente. La experta explica que si se hace una dominada con los brazos demasiado abiertos o con las palmas hacia el cuerpo, aumenta la tensión en las articulaciones de los hombros, lo que puede causar pinzamientos de las bursas o tendones de los hombros. Según un estudio de observación realizado en 2022, esto puede provocar una inflamación, ya que los tendones de los hombros friccionan contra los omóplatos.
Piccirilli añade que, una vez estés colgando correctamente de la barra, debes activar bien el core e ir aumentando cada día los segundos que aguantas así (comienza por 5 o 10 segundos y suma uno o dos al día hasta que llegues a los 15 o 20 segundos).
Piccirilli indica que debes poder verte los dedos de los pies mientras cuelgas. Además, recomienda que metas la pelvis hacia atrás y mantengas los pies a la vista, frente a ti. Comenta que verás a muchas personas que arquean la espalda al hacer una dominada, pero esto hace que el core deje de trabajar, y que cuanta más soltura adquieras en esta posición con el core activado, más sencillo te resultará lo demás.
2.Aprende la técnica correcta de la dominada.
Si ya dominas la técnica de quedarte colgando de la barra y colocas adecuadamente las manos, es el momento de centrarte en el siguiente paso para hacer una dominada correctamente. Cuando vayas a levantar tu peso, activa los hombros y la espalda, en vez de colocar todo el peso en los brazos.
Courtney nos indica que hay que juntar y bajar las escápulas para comenzar el movimiento con los dorsales y los músculos escapulares, así como activar el core e impulsarse hasta que la barra llegue al pecho y, a partir de ahí, bajar controlando el movimiento.
3.Practica ejercicios de tracción vertical.
Piccirilli afirma que una de las razones por las que las dominadas resultan difíciles es que la fuerza va en dirección vertical en vez de horizontal, como en el caso del remo, por ejemplo. Por este motivo, considera que es recomendable practicar algunos ejercicios de tracción vertical para ir acostumbrándose a los movimientos y a la fuerza de la gravedad presentes en este ejercicio. En concreto, Piccirilli nos recomienda dos ejercicios excéntricos de tracción en los que intervienen los músculos que trabajan durante la fase de bajada de una dominada.
El primero es la bajada excéntrica desde la barra, que es más o menos como una dominada al revés.
- Coloca una caja resistente debajo de la barra.
- De pie, estírate y agarra la barra.
- Salta o sube hasta la posición de elevación para una dominada.
- Baja poco a poco en cuatro o cinco segundos hasta que toques el suelo.
- Repite el ejercicio.
El segundo es la dominada excéntrica con anillas o correas desde una posición sentada.
- Siéntate en el suelo y levanta los brazos para agarrar las anillas o correas. Con las piernas estiradas en todo momento, usa la espalda, los hombros y los brazos para levantar los glúteos del suelo.
- A continuación, baja lentamente, en cuatro o cinco segundos, intentando utilizar el tren inferior lo mínimo posible.
- Repite el ejercicio.
4.Aprende a hacer dominadas escapulares.
Para ir practicando la fase de colgarse de la barra mientras activas los músculos de la espalda y los hombros, prueba a hacer dominadas escapulares. (Recuerda que las escápulas son lo mismo que los omoplatos).
Piccirilli explica que las dominadas escapulares consisten en llevar hacia atrás y hacia abajo las escápulas con ayuda de los hombros cuando estás colgando. Añade que no hay que flexionar los brazos, sino dejarlos exactamente como están. Lo único que hay que hacer es llevar los hombros hacia atrás para sentir la tracción. Recalca también que el primer paso para hacer una dominada consiste en activar bien los músculos de la espalda.
Courtney nos recomienda centrarnos en los músculos de la mitad y la parte superior de la espalda para darle prioridad a la activación de los músculos que intervienen en una dominada.
5.Transición hacia las dominadas asistidas.
Una vez te cuelgues de la barra y hagas dominadas escapulares con confianza, tendrás lo necesario para pasar a las dominadas asistidas. Esto quiere decir hacer dominadas con la ayuda de algún material para que puedas concentrarte en la posición. Un estudio llevado a cabo en 2017 utilizó técnicas de obtención de imágenes para demostrar que la actividad muscular era idéntica en las dominadas tradicionales o en suspensión y en las asistidas, que preparan al cuerpo para realizar los movimientos sin apoyo.
Courtney recomienda empezar por las dominadas asistidas con una banda e indica que cuanto más dura esté la banda de resistencia, más te servirá de ayuda durante la dominada. Otra opción que nos propone consiste en hacer dominadas asistidas encima de una caja, durante las cuales el cuerpo se centra en iniciar el movimiento de forma correcta y así empezar a crear los patrones motores y la memoria muscular necesarios para hacer una buena dominada.
Para hacer una dominada asistida, puedes utilizar una máquina específica para ello o una banda de resistencia atada a la barra de dominadas. Ata la banda de forma que quede colgando de la barra, coloca la rodilla o el pie dentro y haz la dominada. Cuanto menor resistencia tenga la banda, menos ayuda te proporcionará.
6.Empieza a hacer dominadas sin ayuda.
Courtney te recomienda que, cuando sientas confianza para hacer una serie de diez dominadas asistidas, pruebes a meter entre medio alguna dominada sin asistencia.
Ve poco a poco. Con que añadas una dominada sin asistencia en cada entrenamiento, será suficiente. Y, recuerda: si te duele, para. No hay ningún periodo establecido que indique lo que debe durar el proceso. Cada persona es diferente. Si en algún momento crees que sería buena idea repetir alguno de los pasos, no pienses que estás retrocediendo en el proceso. Lo que estás haciendo es refinar la técnica para poder hacer unas dominadas en condiciones.
Texto: Ashley Lauretta