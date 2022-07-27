Cómo empezar a hacer dominadas según los expertos

Cuando haces dominadas, entran en acción los grupos de músculos de los brazos, hombros, espalda y core. En una investigación de Strength and Conditioning Journal de 2014, se dividieron las dominadas en tres fases: posición de inicio, fase de elevación y fase de bajada. Además, se destacó el hecho de que para todas las fases se utilizan los mismos músculos.

Por ejemplo:

Músculos de los hombros Trapecio medio Deltoides posterior Infraespinoso Redondo mayor Subescapular

Músculos de la espalda Trapecio inferior Romboides Dorsales anchos Erectores espinales

Músculos del pecho Pectoral menor Pectoral mayor

Músculos de los brazos (parte superior y antebrazos) Bíceps braquial Braquial anterior Braquiorradial Palmar largo Flexor radial del carpo Flexor cubital del carpo Flexor común profundo de los dedos Flexor común superficial de los dedos Flexor largo del pulgar

Músculos del abdomen Oblicuos externos



Erin Courtney, fisioterapeuta, doctora en Fisioterapia y directora clínica de Life’s Work Physical Therapy, una empresa con base en Tigard, Oregón (EE. UU.), explica que todos los músculos tienen que trabajar de forma conjunta para hacer una dominada correctamente. Si bien es cierto que cada músculo es esencial para el ejercicio, hay algunos que asumen un poco más de responsabilidad.

La doctora nos explica que los dorsales anchos (a los que solemos referirnos sencillamente como "dorsales") son los músculos principales al realizar este movimiento. Son unos músculos muy grandes de la espalda que están unidos a los brazos. Los dorsales aducen, extienden y rotan los hombros de forma interna. Todos esos movimientos son necesarios para hacer una dominada. Los bíceps también contribuyen en el proceso. Estos músculos flexionan los codos y también ayudan en la flexión de los hombros (al levantar los brazos). Courtney finaliza su explicación hablándonos de los romboides, cuya función es equilibrar las escápulas, y de los deltoides, que estabilizan los hombros.