Mejor entrenamiento de pecho con peso corporal

Matheny sugiere hacer algunas modificaciones si no has hecho nunca una flexión o si el movimiento resulta muy complicado. Nos comenta que una opción es hacer una flexión modificada de rodillas. Haz la flexión como siempre, pero apóyate en las rodillas en vez de en los dedos de los pies.



También puedes hacer planchas para conseguir la fuerza necesaria en el core para hacer flexiones.



Matheny matiza que cuando puedas mantener la posición de plancha con una buena postura durante 30 segundos, es decir, cuando tus glúteos estén firmes mientras empujas las manos contra el suelo, podrás pasar a las flexiones. También recomienda que, si ves que te está costando mucho, eleves las manos en una caja o en la pared e intentes hacer la flexión así. De esta forma, nos explica que no recae tanta gravedad en el cuerpo.



Sklar también recomienda este truco. Comenta que es una forma genial de practicar la postura y la técnica. Además, conforme vayas progresando, explica que podrás ir pasando poco a poco a hacerlas en el suelo.



Sklar recomienda añadir más repeticiones para conseguir fuerza, pero sin pasarse, sobre todo si eres principiante en esto de hacer flexiones.



Señala que si todavía no puedes levantar el cuerpo desde abajo, puedes empezar desde arriba e ir bajando hacia el suelo. Nos aclara que así se fortalecen los mismos músculos y progresas hasta llegar a hacer una flexión completa.