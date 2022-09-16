¿Puede el levantamiento de pesas dificultar el crecimiento? Los expertos lo explican

La National Strengh and Conditioning Association publicó en 2009 una declaración sobre jóvenes atletas y entrenamiento de fuerza y, desde entonces, no ha realizado ninguna actualización. En dicha declaración se menciona que es cada vez más frecuente que las investigaciones indiquen que el trabajo de resistencia puede ofrecer ventajas únicas para niños y adolescentes cuando se programa y supervisa adecuadamente. La aceptación cualificada del entrenamiento de resistencia por parte de profesionales de la salud, el fitness y las organizaciones deportivas se está convirtiendo en algo universal.

La declaración concluye con una mención a lo desactualizado de las preocupaciones sobre el entrenamiento de resistencia y aclara que ahora contamos con información suficiente para apoyar tal práctica, siempre que se sigan las pautas adecuadas para cada rango de edad.

Las investigaciones que se han publicado desde aquellas directrices defienden la seguridad del entrenamiento de fuerza en jóvenes. Por ejemplo, la American Academy of Pediatrics señala en un informe médico de junio de 2020 que los programas que trabajan la resistencia y que están bien diseñados aparentemente no afectan de forma negativa al crecimiento lineal, a la salud del cartílago de crecimiento ni al sistema cardiovascular de niños y adolescentes.

En una investigación de 2016 publicada en Frontiers in Physiology se concluyó que el entrenamiento de resistencia realizado por personas jóvenes proporciona beneficios a largo plazo en cuanto a salud y rendimiento deportivo, ya que favorece la adaptación neuromuscular.

En otro estudio de 2009 publicado en Sports Health, se señaló que las lesiones relacionadas con el entrenamiento de fuerza realizado por participantes jóvenes fueron motivadas en mayor medida por un mal uso del equipamiento, por no trabajar con el peso adecuado, por tener una técnica incorrecta o por no contar con la supervisión de un adulto cualificado, pero no por el tipo de ejercicio en sí.

Como apuntaba Mack, cada vez se animan más chicas a hacer entrenamiento de resistencia. Y con razón. Los desgarros del ligamento cruzado anterior son más comunes en mujeres, porque la estructura de su rodilla es diferente a la de los hombres. Corren un mayor riesgo. Y no tener mucha masa muscular en las piernas puede aumentar ese riesgo, como nos explican desde Johns Hopkins Medicine. Por eso, desarrollar la fuerza puede tener un efecto protector.