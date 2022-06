Cómo evitar las lesiones más comunes en running según los expertos

Imagina en lo tenso que está tu cuerpo después de pasar todo el día encorvado frente al ordenador. No es la posición ideal para antes de una zancada grande y abierta, ¿verdad? Según Patel, empezar la sesión de running de sopetón puede producir un sobreestiramiento de los músculos y no activarlos como es debido. Piénsalo: si los músculos de movimiento principales (es decir, los glúteos) no están activos, los músculos secundarios (los gemelos y los isquiotibiales) tendrán que trabajo extra por hacer, lo que conllevará un estrés adicional en la rodilla y los ligamentos del tobillo.



Estos ejercicios no tienen por qué llevarte demasiado tiempo. "Los calentamientos de activación dinámica (es decir, los que incluyen estiramientos basados en el movimiento en lugar de en posiciones estáticas) ayudan a preparar el cuerpo y a activar los músculos adecuados antes de empezar a correr", nos explica Patel. Una rutina de cinco minutos antes de correr que incluya un conjunto de 10 repeticiones de estiramientos dinámicos de piernas (como zancadas y saltos laterales) puede ayudarte a correr durante más tiempo, según recoge un estudio del Journal of Strength and Conditioning Research. Para esos días en los que no te sobran esos cinco minutos para calentar, al menos aprovecha los primeros cinco minutos de la sesión corriendo a ritmo de adaptación, ya sea caminar a paso rápido o trotar suavemente.





Ahora ya lo sabes: el secreto para correr durante largos periodos no está en alcanzar velocidades de vértigo ni en registrar una cantidad determinada de kilómetros. Está en hacer todo lo posible fuera de la carretera, la ruta o la cinta de correr para que tus sesiones sean tan beneficiosas para el cuerpo como lo son para la mente.