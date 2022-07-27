3 faltas de vitaminas y minerales que podrían estropear tu entrenamiento

La vitamina D es esencial para la salud y el bienestar general, pero solo se encuentra de forma natural en unos pocos alimentos. A muchos alimentos, como la leche, el zumo de naranja y algunos cereales para el desayuno, se les añade vitamina D para aumentar el consumo de este nutriente. La cantidad de vitamina D que está presente en los alimentos animales como el pescado, los huevos y los productos lácteos depende en gran medida de cómo se alimenten los animales.

¿Hay otro modo de obtener vitamina D? Con el sol. La piel absorbe la luz solar y crea vitamina D en el cuerpo. Según el Institute of Medicine, la cantidad diaria recomendada de vitamina D para personas entre los 19 y los 70 años es de 600 UI al día, sin contar de nuevo a las personas embarazadas o en periodo de lactancia. Por ejemplo, medio filete de salmón del Atlántico de piscifactoría (178 gramos) contiene 936 UI, lo que lo hace uno de los alimentos más ricos en vitamina D. Y no tienes que preocuparte por comer más de la cantidad diaria recomendada de vez en cuando: los datos muestran que la mayoría de estadounidenses no tienen la suficiente vitamina D.

Tener un nivel adecuado de vitamina D es necesario para conseguir una función inmune correcta y unos huesos y músculos sanos. Además, es fundamental para realizar un entrenamiento en condiciones sin cansarte. Por no mencionar que la vitamina D también ayuda a potenciar la recuperación de un entrenamiento.