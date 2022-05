¿Ducharse con agua fría después de entrenar tiene algún beneficio?

Si estás pensando en sustituir la inmersión en agua fría (como un baño de hielo) con una ducha de agua fría, debes saber que, lamentablemente, no son lo mismo. Mendez recalca que no solo la temperatura del agua es considerablemente diferente en ambos métodos, sino que darse una ducha de agua fría implica que el cuerpo no está totalmente sumergido en agua.

"Con una ducha de agua fría, el cuerpo no llega a estar totalmente sumergido en agua fría, lo que dificulta aprovechar todos los efectos del agua a baja temperatura", añade Mendez.

En un artículo publicado en la revista Journal of Physiology en 2017 se señaló que la inmersión en agua fría no afecta a la reacción inflamatoria al estrés posterior a hacer ejercicio. De hecho, esta no fue la primera investigación en desmentir esta práctica habitual. En un estudio de 2007 se cuestionó la utilidad de usar un baño de hielo para evitar los dolores musculares de aparición tardía (DMAT).

"Básicamente, el agua fría provoca la vasoconstricción, que consiste en el estrechamiento de los vasos sanguíneos, mientras que el agua caliente provoca la vasodilatación o el aumento del tamaño de los vasos sanguíneos", afirma Jow. "Aunque se piensa que aplicar hielo tras una lesión o después de hacer ejercicio ayuda con la recuperación, puede que el resultado sea justo el contrario. En las investigaciones basadas en ejercicios que se centran en el efecto en los músculos, las articulaciones y los nervios, hay distintas teorías. En algunas se asegura que aplicar calor después de entrenar puede empeorar el daño y la ruptura celulares".

Si aun así quieres incorporar las inmersiones en agua fría a tu rutina, Sten Stray-Gunderens, entrenador de rendimiento y fisiólogo del ejercicio en ROI Physical Therapy and Sports Performance en Austin (Texas, EE. UU.), no recomienda hacerlo después de entrenar. "La inmersión en agua fría puede dificultar la síntesis de proteína en los músculos, por lo que, si tu prioridad es aumentar la masa muscular, debes dejar el golpe de frío para antes del entrenamiento o al menos cuatro horas después de entrenar", asegura Sten.

Para ponernos en situación, la síntesis de proteína en los músculos se da cuando el cuerpo produce proteínas para reparar el músculo dañado en los entrenamientos de resistencia. Por lo tanto, como la inmersión en agua fría puede evitar ese proceso esencial, practicarla podría afectar tanto a tu recuperación tras hacer ejercicio como a tu rendimiento deportivo.

Si la inmersión en agua fría no proporciona tantos beneficios como se creía antes, ¿se pueden sustituir los baños de hielo por duchas con agua fría? Aunque no son tan desconcertantes, las investigaciones sobre las duchas con agua fría y la recuperación han dado resultados dispares.