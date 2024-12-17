¿Ducharse con agua fría después de entrenar tiene algún beneficio?

Terminar una ducha de agua caliente con un chorro repentino de agua fría es una práctica que se ha ido extendiendo, ya que se dice que ayuda a tener un pelo más sano y a fortalecer el sistema inmunológico. Sin embargo, en algunos estudios se afirma que las duchas de agua fría tienen pocos efectos positivos. La terapia de agua fría no es algo nuevo: en las investigaciones se señala que hasta Thomas Jefferson se lavaba los pies con agua fría para "mantener una buena salud". Pero ¿ducharte con agua fría puede ayudarte a recuperarte después de entrenar?

"La teoría básica de enfriar el cuerpo después de entrenar se basa en la creencia de que el agua fría puede ayudar al cuerpo a adaptarse al entrenamiento y a recuperar la capacidad de rendir a un nivel alto", afirma la médica Veronica Jow, fundadora de Avid Sports Medicine en San Francisco (EE. UU.). "Se cree que el enfriamiento reduce el dolor, el daño, la hinchazón y la inflamación de los músculos. Sin embargo, no todas estas teorías están respaldadas por investigaciones. A menudo, estos posibles beneficios dependen de factores como el tipo de ejercicio que hagas y la frecuencia con la que te duchas con agua fría.

A continuación, varias personas expertas nos explican si ducharse con agua fría después de entrenar puede ser beneficioso para el cuerpo y la mente.