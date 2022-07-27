Cómo afecta el ejercicio al sistema inmunitario

El estrés oxidativo es un fenómeno que se produce en el organismo cuando hay un desequilibrio de antioxidantes y moléculas conocidas como radicales libres. Aunque el estrés oxidativo es un subproducto natural de los procesos biológicos del cuerpo (como la respiración, la digestión de los alimentos e incluso el ejercicio), la exposición crónica a niveles elevados de estrés oxidativo puede ser perjudicial.

De hecho, se asocia a problemas de salud como la diabetes, las enfermedades cardíacas y el cáncer. Esto se debe a que la acumulación de demasiados radicales libres en el cuerpo sin suficientes antioxidantes para regularlos puede causar daños en las células y los tejidos, lo que puede derivar en enfermedades, según un artículo de Frontiers in Physiology.

Heffron comenta que, aunque el ejercicio puede ser una de las causas del estrés oxidativo, también puede fortalecer la capacidad antioxidante del organismo para combatir los efectos negativos del estrés oxidativo generado por cualquier factor y no solo por el entrenamiento. Piensa en ello como un sistema de controles y equilibrios.

Zaslow comenta que la actividad física, ya sea un entrenamiento planificado y estructurado o un movimiento corporal que se produce con la actividad diaria, puede aliviar los efectos nocivos causados por los radicales libres.

Además, añade que el ejercicio moderado puede prevenir el estrés oxidativo y proteger contra enfermedades con inflamación de bajo grado como la aterosclerosis (acumulación de placas en las arterias del corazón).

Según una publicación de 2013 en Clinics, el ejercicio también está relacionado con una menor incidencia de algunas enfermedades crónicas relacionadas con la edad, como las enfermedades cardíacas, la diabetes de tipo 2 y algunos cánceres. Una revisión de 2019 publicada en Frontiers in Physiology afirma que el entrenamiento de fuerza es tan eficaz como el ejercicio aeróbico para reducir el riesgo de enfermedades crónicas en los personas mayores, razón de más para hacer pesas.

Ten en cuenta que el ejercicio de intensidad moderada varía en función de la persona y depende de tu nivel de forma física. Según la Cleveland Clinic, para la mayoría de las personas, esto incluye cualquier tipo de entrenamiento o ejercicio que eleve la frecuencia cardíaca entre un 50 y un 60 % sobre la frecuencia en reposo.

Si no sabes qué tipo de ejercicio hacer o cuánto, lo mejor es consultarlo con tu médico para diseñar una rutina que se ajuste a tus necesidades.