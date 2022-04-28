Bra By Adwoa: el estilo de los sujetadores deportivos

Bra By Adwoa
Adwoa Aboah: Looks con sujetadores deportivos
Bra By Adwoa es la nueva entrega de la serie Bra By. Esta vez nos visita Adwoa Aboah, la icónica apasionada de la moda, modelo, actriz y activista. En su plataforma y en su podcast, Gurls Talk, ha demostrado a su comunidad que es una firme defensora del amor propio y este artículo de Looks con sujetadores es un claro ejemplo de ello. Únete a Adwoa y descubre todo lo que le gusta de los diseños de sujetadores deportivos.
Consigue un estilo informal londinense con el sujetador deportivo Nike Swoosh blanco
"En Londres me siento como en casa, es donde tengo mi comunidad. Este look me recuerda a mi ciudad. Es genial y tiene un estilo moderno. Me gusta mucho el sujetador deportivo Swoosh clásico, por algo es y seguirá siendo siempre un modelo icónico. Tiene un toque nostálgico noventero que me encanta y me recuerda a cuando era pequeña. Además, el estilo de la chaqueta verde se combina con el azul eléctrico de la sudadera con capucha que llevo debajo y me da mucha energía".
Consigue un estilo cómodo y discreto con el sujetador deportivo Nike Air Dri-FIT negro
"Este modelo es mi favorito para relajarme y descansar. Como es suave e increíblemente cómodo (como todos mis looks), es perfecto para las sesiones de yoga relajantes en las que solo quiero estirar y hacer ejercicios de respiración o tumbarme en el suelo. Este sujetador deportivo me ofrece mucha sujeción, pero también me permite tomarme las cosas con calma, descansar y recuperarme".
Consigue un toque de color con el sujetador deportivo Nike Swoosh rojo
"Este look me encanta, me gusta mucho vestirme de negro y luego darle un toque de color al conjunto destacando el rojo brillante. El rojo es el color de la potencia, la energía y el cuerpo, por eso me siento invencible con este look. Es perfecto para actividades de alto impacto, como por ejemplo las sesiones de boxeo en las que solo quieres esforzarte, sentirte a tope de energía y explorar tus límites".
¿Te gusta el look discreto de Adwoa? Consíguelo aquí.