Bra By Adwoa: el estilo de los sujetadores deportivos

"En Londres me siento como en casa, es donde tengo mi comunidad. Este look me recuerda a mi ciudad. Es genial y tiene un estilo moderno. Me gusta mucho el sujetador deportivo Swoosh clásico, por algo es y seguirá siendo siempre un modelo icónico. Tiene un toque nostálgico noventero que me encanta y me recuerda a cuando era pequeña. Además, el estilo de la chaqueta verde se combina con el azul eléctrico de la sudadera con capucha que llevo debajo y me da mucha energía".