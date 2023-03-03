Los beneficios del ejercicio del bicho muerto según los expertos

Aunque el ejercicio del bicho muerto se incluye en los ejercicios de fortalecimiento del core, es mucho más que eso, según explica Bill Kelley, doctor en Fisioterapia y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento.

Además de trabajar los músculos de los flexores de la cadera, que son cinco músculos imprescindibles para realizar movimientos de forma eficiente, el bicho muerto también activa la mente.

Mover correctamente los brazos y las piernas a la vez y en dirección contraria es muy exigente para la mente si se intenta mantener el core estable.

Rocky Snyder, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y autor de la guía de entrenamiento de fuerza "Return to Center", afirma que el objetivo del ejercicio del bicho muerto es activar los músculos que conectan la caja torácica y la pelvis entre sí para mantener cierto nivel de rigidez al mover las extremidades.

Snyder explica que mover los brazos y las piernas por un lado y la pelvis y el torso por el otro no siempre es una tarea fácil. Este movimiento requiere un mayor nivel de control y fuerza de la musculatura de la zona de la columna vertebral.

Todo ello contribuye a realizar mejores movimientos, tanto si vas a hacer deporte, como si vas a agacharte para coger una caja o a correr para llegar al autobús.

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