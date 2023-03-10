Por qué deberías añadir el ejercicio del bird dog a tu rutina de entrenamiento según los entrenadores

A la hora de hablar de ejercicios que ponen a prueba los músculos del core, el bird dog ofrece grandes beneficios gracias a la estabilidad que se necesita para hacer el movimiento, lo que activa todo el tronco.

Es un ejercicio para la estabilidad del torso muy simple, a la vez que eficaz, tal como explica Bill Kelley, doctor en Fisioterapia, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y fisioterapeuta. Añade que en el movimiento del bird dog se ejercitan muchos músculos, entre ellos los isquiotibiales y los glúteos, los abdominales y los oblicuos, los extensores de la columna vertebral, los dorsales y la musculatura posterior del hombro. Concluye que todos ellos juntos desarrollan la fuerza del torso funcional, que tiene un papel principal en muchas situaciones, como los deportes o la vida diaria.

Básicamente, el cuerpo tiene que estar en una postura parecida a la de un perro de caza que señala dónde se esconde un pájaro en un arbusto, comenta Rocky Snyder, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y autor de la guía de entrenamiento de fuerza "Return to Center".

El bird dog se puede hacer en secuencias con un número concreto de repeticiones con cada lado o manteniendo la postura durante un tiempo con cada lado, igual que la plancha, para poner a prueba los músculos del torso.