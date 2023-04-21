Ocho ejercicios de tríceps para fortalecer los brazos según entrenadores y entrenadoras

Si vas a entrenar el tren superior, es fundamental trabajar los tríceps. Esto es porque los tríceps, que ocupan dos tercios del brazo, son los músculos principales para hacer muchos movimientos compuestos de varias articulaciones, como por ejemplo el press de banca y el press por encima de la cabeza.

Contenido relacionado: Todo lo que necesitas saber sobre los ejercicios compuestos

Estos tipos de ejercicios compuestos (al contrario que los ejercicios aislados de una sola articulación, como la extensión de tríceps y los curls de bíceps) son clave a la hora de aumentar la fuerza general y la masa muscular.

"Los press por delante del cuerpo y por encima de la cabeza son movimientos comunes en nuestro día a día", comenta David Otey, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento. "El tríceps se encarga de extender el codo, por lo que es un músculo secundario para cualquier acción que requiera empujar algo".

Noam Tamir, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, señala que el fortalecimiento muscular no es el único beneficio que ofrecen los ejercicios compuestos durante los entrenamientos de tríceps. El experto explica que unos tríceps débiles pueden causar rápidamente desequilibrios musculares en la parte superior del cuerpo. Algunos estudios han demostrado que estos desequilibrios pueden aumentar el riesgo de lesión.

¿Todo listo para trabajar a tope los tríceps? Incorpora uno o varios de estos movimientos a tu rutina de entrenamiento diaria, tanto si te centras solo en la parte superior del cuerpo como si prefieres hacer una sesión completa.