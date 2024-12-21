¿Qué músculos trabajan las flexiones diamante y cómo se hacen?

Las flexiones diamante son un ejercicio con peso corporal que puedes hacer casi en cualquier sitio. Además, son una variante avanzada de las flexiones tradicionales que potencia otros grupos musculares modificando la postura corporal.

La diferencia está en la posición de las manos, nos explica Paul Longworth, entrenador certificado y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento. También nos señala que en una flexión diamante, los dedos índice y pulgar forman un diamante justo debajo de la parte central del pecho.

La diferencia puede parecer muy sutil, pero cambia la distribución del peso del press. La flexiones diamante activan músculos más pequeños, por lo que el movimiento es más complicado.

Son una opción excelente que añadir a la rotación cuando domines las flexiones estándar, como dice Geoffrey Blake, entrenador certificado por ATG de Kahului (Hawái). Dominar diferentes variaciones de un ejercicio aporta variedad y la variedad ayuda a ganar fuerza y mejorar la salud.