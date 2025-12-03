Las 4 mejores posturas de yoga para relajarse según los expertos

Muchas personas de todo el mundo sufren los efectos del estrés en distinto grado. Por suerte, hay algunas formas de combatir esa tensión emocional y física, como la práctica de yoga.

Aunque reducir el estrés suele requerir una serie de estrategias (desde adoptar mejores hábitos de sueño hasta afrontar los problemas emocionales), un aspecto importante es aprender a relajarse más a menudo, según explica la doctora Leela Magavi, psiquiatra y directora médica regional de Community Psychiatry en Newport Beach (California).

"En muchos sentidos, la relajación es una habilidad que se puede aprender", explica. "Tienes que dedicar más tiempo del día a realizar actividades restaurativas y enriquecedoras que puedan renovar el cuerpo y la mente".

Ahí es donde entra en juego el yoga. De acuerdo con un estudio publicado en International Journal of Preventive Medicine, el yoga puede considerarse un tratamiento complementario. En esta investigación se demostró que puede reducir la ansiedad, el estrés y la depresión. Otro estudio, publicado en el Journal Stress & Health, señala que las personas que practican yoga con regularidad reaccionan mejor ante las situaciones de estrés, se relajan más, sienten más autocompasión y afirman encontrar más sentido a la vida y tener más claros sus objetivos.

Aunque no busques fortalecer la conexión mente-cuerpo, el yoga es una forma de alcanzar un estado de mayor relajación, tal como afirma Benedicte Gadron, monitora de yoga titulada que trabaja en Hilton Head Health. La combinación del movimiento con la respiración profunda y la concentración puede ser muy rertauradora cuando sientes agotamiento o agobio. Por ejemplo, en una crónica publicada en International Journal of Preventive Medicine se destaca que la combinación de ejercicios de respiración de yoga con series de posturas de yoga puede reducir la presión arterial y los niveles de cortisol, la hormona vinculada con la respuesta al estrés.

Descubre estas posturas y estos consejos para iniciarte en la práctica de yoga y relajarte.