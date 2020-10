Ilham: ¿Qué te inspiró para empezar a jugar al fútbol?



JJ: Pues que me gustaba el fútbol y me gustaría convertirme en jugadora algún día. No tiré la toalla y al final cumplí mi sueño.



Ilham: ¿Te dio miedo cuando arbitraste tu primer partido importante?



JJ: Pues sí, mucho. La primera vez que arbitré fue bien, porque eran niñas pequeñas. En mi primer partido masculino, me llevé a mis hermanos y a mis primos para que me vieran porque necesitaba ese apoyo, me dieron mucha fuerza.