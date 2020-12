¿Existe algún alimento bueno que también sea reconfortante?

"Otro tema, por supuesto, es que los ingredientes que hacen que un alimento sea dulce, salado y graso (azúcar, sal, nata, queso y mantequilla, entre otros) tienden a ser malos para ti en grandes cantidades", dice Olenik. Y sinceramente: ¿con qué frecuencia has ido al gimnasio, a una cita o de vuelta al trabajo después de comer un dónut o un burrito enorme y te has sentido bien?



Eso no significa que no se puedan comer alimentos sabrosos, simplemente indica que es posible que sea necesario adoptar un enfoque más saludable para hacerlo. El primer paso es practicar una alimentación consciente o "ralentizar el proceso de comer y centrarse en los alimentos y saborearlos para que las cantidades más pequeñas resulten más satisfactorias", afirma Gruber. El segundo paso para encontrar un equilibrio, en el que te deleites con cada bocado, por ejemplo, de los famosos helados de tu padre sin excederte con frecuencia, es redefinir lo que significa "comida reconfortante" para ti. Te contamos cómo hacerlo.