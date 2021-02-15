¿Existe algún alimento bueno que también sea reconfortante?

1. Familiarízate con lo que significa sentirse bien.

"La clave de la comodidad se basa más en el estado de tu cuerpo después de comer que mientras estás comiendo", dice Krista Scott-Dixon, directora de formación de Precision Nutrition. "Deberías sentirte en un estado de alerta duradero y tranquilo, no notar un entumecimiento temporal o una sensación de nerviosismo", explica. La idea es sentirse como si te sentaras en tu balcón con una taza de café un domingo por la mañana, sin notar lentitud ni agitación.



"Para encontrar alimentos que realmente te hagan sentir bien, haz la prueba en tu cuerpo inmediatamente después de comer, una hora después (cuando el cuerpo ha comenzado a digerir), la mañana siguiente y hasta un par de días después", recomienda Scott-Dixon. "La sensación de saciedad y distensión estomacal que resultan incómodas pueden ser instantáneas, pero hay otros avisos, como un aumento de la hinchazón, problemas gastrointestinales o fatiga, que pueden tardar de 12 a 24 horas en aparecer", explica. "Son señales de que deberías eliminar esa comida 'reconfortante'".



2. Ceñirse a los alimentos ricos de muchas formas.

"En lugar de elegir las chucherías que son ricas en grasas saturadas o trans, que tienen calorías vacías o están llenas de azúcar añadido, elige alimentos con un mejor perfil nutritivo. Por ejemplo, opta por el aguacate en lugar de la mantequilla para obtener un tipo de grasa más saludable y una cremosidad similar. O prueba un 'queso' rico en antioxidantes elaborado con almendras y anacardos", dice Olenik. "Y apuesta por la fruta (como frutos del bosque y dátiles) en lugar de azúcar refinado siempre que sea posible. Los alimentos naturales y con gran cantidad de nutrientes (frutas, verduras, cereales integrales, etc.) no solo pueden ayudarte a sentirte bien físicamente, también pueden reconfortar tu mente", afirma Olenik.



3. Dale importancia al sistema gastrointestinal.

Los expertos lo llaman la conexión intestino-cerebro: las bacterias del tracto gastrointestinal, también conocido como intestino, envían señales al sistema nervioso central. Por eso comer alimentos no tan saludables puede desajustar las bacterias, estresándote o entristeciéndote más de lo habitual, como sugieren las investigaciones. "Comer alimentos que promuevan las buenas bacterias en el intestino, como lentejas y cereales integrales llenos de fibra, grasas ricas en omega 3 (nueces o semillas de lino y chía), y productos fermentados (kéfir, chucrut o kimchi), en cambio, puede ser beneficioso para el cuerpo y la mente", explica Olenik. "Esto se debe a que este tipo de dieta, y quizá incluso tomando un probiótico diario, podría ayudar a equilibrar tus bacterias intestinales, lo que te da más probabilidades de sentirte bien mental y físicamente", dice Olenik.