3 consejos de expertos para establecer nuevos hábitos

3. Busca dentro de ti

Qué es: aprovechar tu propia motivación interna para conseguir llevar a cabo la conducta que deseas.



Por qué funciona: algunos días simplemente te superan. A decir verdad, esa es una de las razones por las que los expertos no recomiendan confiar solo en la motivación para estimular los hábitos, tal y como nos explica Lee. Pero si quieres aprovechar la motivación, la que viene de dentro (que se llama motivación intrínseca) es tu mejor opción.



Según Gardner, un gran factor de la motivación intrínseca es el disfrute. Al seleccionar una conducta que te gusta y centrarte en lo que realmente te gusta de ella, llevarla a cabo no te parecerá un esfuerzo.



Por supuesto, habrá hábitos que quieras adoptar a los que te cueste encontrarles el gusto. A algunas personas no les gusta calentar antes de entrenar, pero sí les atrae la idea de no lesionarse con tanta frecuencia. Y todos tenemos esos días en los que no nos sentimos con ganas de hacer cosas que normalmente nos gustan. En estos casos, puedes recurrir a otro factor de la motivación intrínseca: la identidad.



Lee afirma que una gran parte de nuestra labor a la hora de incorporar nuevas conductas es cambiar la manera en la que nos percibimos. Así que si te percibes como yogui, será menos probable que te quedes en la cama toda la mañana, incluso en los peores momentos.



Cómo se hace: una estrategia obvia es elegir un hábito que te guste. ¿No soportas el sabor de la col rizada pero quieres comer más verduras? Elige una que te guste de verdad.



Si quieres utilizar la identidad como arma secreta, Lee te recomienda visualizar esa versión de ti en la que quieres convertirte. De manera que si quieres estresarte menos, tienes que empezar a verte como una persona totalmente relajada y equilibrada. Así, cuando tomes decisiones sobre qué conductas quieres llevar a cabo, elegirás conscientemente hacer las cosas que son compatibles con esa percepción que tienes de ti. Por ejemplo: "Soy una persona que medita por la noche" o "Me doy un baño de agua caliente los domingos".