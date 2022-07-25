¿Qué es una cinta de quinesiología y cómo debes utilizarla?

Cuando la cinta de quinesiología tira de la piel, deja un espacio muy reducido entre esta y los tejidos que se encuentran justo debajo, por lo que, además de aumentar el flujo sanguíneo y el linfático, como afirma Kennedy, crea más espacio y permite a las articulaciones moverse con más libertad.

Por ejemplo, en un estudio se demostró que usar la cinta alrededor de la rodilla puede ampliar el espacio en la articulación patelofemoral. Aunque sea reducido, este espacio puede ser suficiente para disminuir la inflamación de las articulaciones al moverse.

Además, Kennedy afirma que también hay que tener en cuenta el factor psicológico. La cinta de quinesiología aporta una sensación de sujeción adicional a una parte determinada del cuerpo, ya sea el tobillo, la rodilla o cualquier otra zona. Kennedy explica que, aunque no cambie tu forma de moverte, la sensación de tener la cinta alrededor de una articulación te puede ayudar a sentir un poco más de estabilidad.

Kennedy suele usar cinta de quinesiología en pacientes con lesiones musculares, como por ejemplo las distensiones musculares de primer grado (daño leve con pérdida mínima de fuerza y movimiento) en los gemelos, los isquiotibiales y los cuádriceps. También ha descubierto que esta cinta funciona bien con runners que padecen fatiga muscular y calambres en las piernas durante las sesiones de running y las carreras de larga distancia.

Además, la cinta es útil para volver a entrenar músculos debilitados o con un desequilibrio. Sirve como ejemplo un ensayo aleatorio controlado de 2017 que estudió a personas con la postura de la cabeza adelantada, lo que puede generar presión en las vértebras cervicales. Los resultados demostraron mejoras en la postura de la cabeza mediante el uso de la cinta en el cuello y en la parte superior de la espalda.