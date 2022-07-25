¿Qué es una cinta de quinesiología y cómo debes utilizarla?
Salud y bienestar
Es posible que hayas visto que algunos atletas llevan unas tiras en los tobillos, las rodillas o los hombros. ¿Pero qué son exactamente estas tiras? ¿Deberías utilizarlas tú también?
Si te has lesionado, has ido a fisioterapia o simplemente has visto un partido o una carrera profesional, probablemente te suenen las cintas de quinesiología, esas famosas tiras que se ponen los atletas de todos los deportes.
¿Por qué es tan popular esta cinta? "La magia de la cinta de quinesiología está en su estructura elástica", afirma Alina Kennedy, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, coach de running certificada y fisioterapeuta. "Al colocarla, la cinta se estira, lo que hace que tire de sí misma ligeramente y se arrugue la piel. En teoría, a medida que la piel se arruga, aumentan el flujo sanguíneo y el flujo linfático que circulan bajo la misma. "Esto viene genial para las lesiones, porque así se curan mejor y más rápido".
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Cómo funciona la cinta de quinesiología
Cuando la cinta de quinesiología tira de la piel, deja un espacio muy reducido entre esta y los tejidos que se encuentran justo debajo, por lo que, además de aumentar el flujo sanguíneo y el linfático, como afirma Kennedy, crea más espacio y permite a las articulaciones moverse con más libertad.
Por ejemplo, en un estudio se demostró que usar la cinta alrededor de la rodilla puede ampliar el espacio en la articulación patelofemoral. Aunque sea reducido, este espacio puede ser suficiente para disminuir la inflamación de las articulaciones al moverse.
Además, Kennedy afirma que también hay que tener en cuenta el factor psicológico. La cinta de quinesiología aporta una sensación de sujeción adicional a una parte determinada del cuerpo, ya sea el tobillo, la rodilla o cualquier otra zona. Kennedy explica que, aunque no cambie tu forma de moverte, la sensación de tener la cinta alrededor de una articulación te puede ayudar a sentir un poco más de estabilidad.
Kennedy suele usar cinta de quinesiología en pacientes con lesiones musculares, como por ejemplo las distensiones musculares de primer grado (daño leve con pérdida mínima de fuerza y movimiento) en los gemelos, los isquiotibiales y los cuádriceps. También ha descubierto que esta cinta funciona bien con runners que padecen fatiga muscular y calambres en las piernas durante las sesiones de running y las carreras de larga distancia.
Además, la cinta es útil para volver a entrenar músculos debilitados o con un desequilibrio. Sirve como ejemplo un ensayo aleatorio controlado de 2017 que estudió a personas con la postura de la cabeza adelantada, lo que puede generar presión en las vértebras cervicales. Los resultados demostraron mejoras en la postura de la cabeza mediante el uso de la cinta en el cuello y en la parte superior de la espalda.
3 consejos para usar la cinta de quinesiología
Whitney Heins, coach de running certificada y fundadora de la comunidad de running The Mother Runners, afirma que, aunque no te duela nada, pedirle a un profesional que te ponga la cinta puede ser muy útil. De esta forma, podrá darte recomendaciones sobre cómo colocarla e instrucciones detalladas que te ayuden a ponértela por tu cuenta.
Si quieres usar la cinta para un partido o una carrera importante, Heins recomienda que sea un profesional cualificado quien la coloque uno o dos días antes del evento. Así, la cinta seguirá en su sitio varios días después y sabrás cómo volver a ponerla si es necesario.
Sea cual sea tu objetivo o necesidad, se deben seguir las siguientes recomendaciones para el uso de cinta de quinesiología:
- En primer lugar, limpia la zona, aplica alcohol y deja que se seque. De este modo, la cinta se pegará de forma más segura y se mantendrá pegada más tiempo.
- Coloca la parte central de la cinta alrededor de la zona donde quieras usarla, sobre todo si hay una lesión muscular leve. Esta es la parte de la cinta que más se estira. Por ejemplo, con una distensión en el gemelo, el centro de la cinta deberá cubrir la parte trasera de la parte inferior de la pierna.
- Asegúrate de que los extremos de la cinta no están estirados. Lo más importante es que la parte central de la cinta, que es la que se estira, esté bien sujeta por los extremos.
Y recuerda que, según Kennedy: "Aunque puede ser útil para sobrellevar el dolor de algunos atletas, no es un tratamiento y no sirve para curar lesiones". "Yo recomiendo que, si notas dolor, acudas a una consulta de fisioterapia o de medicina deportiva antes de usar cinta de quinesiología".
Cómo poner cinta en la rodilla
Kennedy afirma que, si te fijas en la línea de salida de cualquier carrera, verás que hay varias formas de poner cinta en la rodilla, porque no existe solo una manera correcta de hacerlo. Prueba varias opciones que te den estabilidad y consulta a un fisioterapeuta para saber cuál es la aplicación que más se ajusta a tus necesidades.
El método más fácil es comprar cinta de quinesiología que ya viene cortada específicamente para la rodilla. Se llaman tiras en Y, porque son trozos de cinta más anchos que están parcialmente cortados por la mitad.
- Empieza cubriendo la piel entre 7 y 10 cm por encima de la rodilla.
- Pega la cinta de forma que la parte cortada pase por encima de la rótula, quedando esta descubierta al pegar el resto de la cinta por debajo de la rodilla.
- Después, según la marca, la cinta tendrá una tira debajo de la rótula o continuará en dos partes que se cruzan detrás de la rodilla. Según Kennedy, esto aporta estabilidad.
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Cómo poner cinta en el tobillo
Según afirma Kennedy, si sientes rigidez, dolor leve o inestabilidad en el tobillo, esta cinta te puede ayudar siempre que no tengas una lesión. Estos son los pasos para colocar la cinta:
- Empieza por la parte exterior de la pierna, entre 10 y 15 cm por encima del tobillo.
- Estira la cinta por encima del talón, de forma que quede como si estuvieras poniendo el pie en un estribo.
- Tira de la cinta hasta el lado contrario pasándola por la parte interior del talón.
- Pon otro trozo de cinta en la parte posterior del pie con el centro en el tendón de Aquiles.
- Pega la cinta rodeando el tobillo. La cinta tiene que estar lo suficientemente apretada como para ofrecer sujeción, pero debe permitirte mover el tobillo.
La cinta también se usa de esta forma cuando te tuerces el tobillo y quieres mantenerlo firme mientras se cura, pero eso no quiere decir que, por llevarla, ya puedas volver a hacer deporte. La cinta sirve para darle movilidad a la articulación mientras te estás recuperando, no para reincorporarte al deporte de inmediato. Esto es aplicable a cualquier tipo de lesión, incluidas las roturas de menisco o de manguito rotador.
Consulta a tu médico para saber cuándo podrás volver a hacer ejercicio si tienes un esguince, distensión o cualquier otro tipo de lesión.
Autora: Elizabeth Millard
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