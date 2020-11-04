Duerme lo suficiente

Si te sientes bien cuando comienzas el día de forma natural, es un gran indicador de que estás durmiendo lo suficiente, pero también es importante realizar un seguimiento de cómo te va al final de la tarde y la noche. "De camino a casa, cuando te paras en un semáforo, ¿te distraes y sientes que podrías quedarte dormido/a? Por la noche, cuando estás viendo la televisión en el sofá, ¿sueles dar cabezadas? Si es así, intenta dormir media hora más cada noche hasta que dejes de hacerlo", dice Halson.

Cuando sientas que estás alerta desde el momento en que te despiertas hasta el momento en que te preparas para acostarte, sabrás que has encontrado tu número perfecto de horas de sueño.

Conviértelo en un hábito: te retamos a que comiences a medir y evaluar tu sueño, para que puedas conocer mejor las horas que realmente duermes. Coloca una libreta junto a la cama y comprométete a realizar un seguimiento durante una semana. Cuando te levantes por la mañana, escribe tus horas de sueño y las horas que estás despierto. Una o dos veces al día, anota si te sientes cansado/a y la hora del día. Cada vez que escribas en tu diario de sueño, felicítate mentalmente ("¡Buen trabajo!"). Tras una semana, podrás ver los datos e implementar los consejos de Halson sobre cómo ajustar tu hora de acostarte 30 minutos por noche hasta que ya no estés cansado/a durante el día.