Duerme lo suficiente

¿Duermes lo suficiente?
Entrenamiento
Por Nike Training
Realiza un seguimiento diario para comprobar si duermes lo suficiente
Hay una buena razón por la que siempre has escuchado que ocho es el número mágico de horas que deberías dormir cada noche: las investigaciones así lo demuestran. "Sin embargo, algunas personas necesitan entre 9 y 10 horas para sentirse bien. Si estás entrenando duro, necesitas dormir un poco más de lo habitual. El problema es que la mayoría de las personas solo duermen entre 6 y 6 horas y media", afirma Shona Halson, experta en recuperación y profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Comportamiento de la Universidad Católica de Australia.
La mejor manera de saber cuántas horas necesitas es anotar cuándo te acuestas y te despiertas para calcular cuántas horas sueles dormir. Los relojes y otros dispositivos de seguimiento que monitorizan el sueño pueden ser poco fiables y tienden a sobreestimar el tiempo que duermes de verdad. Cuando sepas el promedio de horas que duermes cada noche, controla cómo te sientes durante las horas en las que estás despierto/a, dice Halson. "Cuando te despiertas, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas varias tazas de café para ponerte en marcha?".
"Por la noche, cuando estás viendo la televisión en el sofá, ¿sueles dar cabezadas? Si es así, intenta dormir media hora más cada noche hasta que dejes de hacerlo".
Shona Halson
Si te sientes bien cuando comienzas el día de forma natural, es un gran indicador de que estás durmiendo lo suficiente, pero también es importante realizar un seguimiento de cómo te va al final de la tarde y la noche. "De camino a casa, cuando te paras en un semáforo, ¿te distraes y sientes que podrías quedarte dormido/a? Por la noche, cuando estás viendo la televisión en el sofá, ¿sueles dar cabezadas? Si es así, intenta dormir media hora más cada noche hasta que dejes de hacerlo", dice Halson.
Cuando sientas que estás alerta desde el momento en que te despiertas hasta el momento en que te preparas para acostarte, sabrás que has encontrado tu número perfecto de horas de sueño.
Conviértelo en un hábito: te retamos a que comiences a medir y evaluar tu sueño, para que puedas conocer mejor las horas que realmente duermes. Coloca una libreta junto a la cama y comprométete a realizar un seguimiento durante una semana. Cuando te levantes por la mañana, escribe tus horas de sueño y las horas que estás despierto. Una o dos veces al día, anota si te sientes cansado/a y la hora del día. Cada vez que escribas en tu diario de sueño, felicítate mentalmente ("¡Buen trabajo!"). Tras una semana, podrás ver los datos e implementar los consejos de Halson sobre cómo ajustar tu hora de acostarte 30 minutos por noche hasta que ya no estés cansado/a durante el día.