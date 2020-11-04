Crea tu propia rutina para antes de acostarte

Sería genial dedicar una hora entera a esa relajación previa para irnos a dormir, pero basta con unos 10 minutos cada noche para indicar al cerebro que se acerca la hora de desconectar.



Tener un ritual para irnos a dormir ayuda a que el cuerpo se relaje y conciliemos mejor el sueño, tal y como nos cuenta la experta en sueño Cheri Mah, miembro del Nike Performance Council e investigadora de la Facultad de Medicina y el Centro de Rendimiento Humano de la Universidad de California, San Francisco.



A mí me gusta darme una ducha caliente, algo que está demostrado que relaja, y desconectar de todo tipo de pantallas, ya que emiten luz azul que estimula el cerebro. Pero ten en cuenta que tu ritual puede centrarse en cualquier cosa que te relaje: escribir un diario, hacer 10 minutos de ejercicios de respiraciones profundas, leer un poco, etc.





Seguir la misma rutina durante unos minutos cada noche ayuda a que el cuerpo se vaya preparando para dormir ya que, aunque no nos demos cuenta, somos animales de costumbres.

Encuentra la rutina que más te relaje y dedícale 10 minutos antes de irte a la cama. Intenta incorporarla a lo que haces todas las noches a modo de ritual.