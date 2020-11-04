Crea tu propia rutina para antes de acostarte

Crea un ritual para irte a dormir
Entrenamiento
Por Joe Holder
Con algunos cambios sencillos, podrás disfrutar de un sueño reparador.
Sabemos lo importante que es crear una rutina para que los niños se duerman cuando son pequeños. No esperamos que se metan en la cama y se duerman sin más, sino que los preparamos para que se vayan relajando.
Aunque sabemos que tener un ritual para irnos a dormir es efectivo, muchos adultos no tenemos uno. Por lo tanto, tiene sentido que muchas personas tengan dificultades para conciliar el sueño.
"Tener un ritual para irnos a dormir ayuda a que el cuerpo se relaje y conciliemos mejor el sueño".
Cheri Mah, miembro del Nike Performance Council
Sería genial dedicar una hora entera a esa relajación previa para irnos a dormir, pero basta con unos 10 minutos cada noche para indicar al cerebro que se acerca la hora de desconectar.
Tener un ritual para irnos a dormir ayuda a que el cuerpo se relaje y conciliemos mejor el sueño, tal y como nos cuenta la experta en sueño Cheri Mah, miembro del Nike Performance Council e investigadora de la Facultad de Medicina y el Centro de Rendimiento Humano de la Universidad de California, San Francisco.
A mí me gusta darme una ducha caliente, algo que está demostrado que relaja, y desconectar de todo tipo de pantallas, ya que emiten luz azul que estimula el cerebro. Pero ten en cuenta que tu ritual puede centrarse en cualquier cosa que te relaje: escribir un diario, hacer 10 minutos de ejercicios de respiraciones profundas, leer un poco, etc.
Seguir la misma rutina durante unos minutos cada noche ayuda a que el cuerpo se vaya preparando para dormir ya que, aunque no nos demos cuenta, somos animales de costumbres.
Encuentra la rutina que más te relaje y dedícale 10 minutos antes de irte a la cama. Intenta incorporarla a lo que haces todas las noches a modo de ritual.