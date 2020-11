¿Debería hacer un descanso durante el entrenamiento?

Mantén el ritmo sin resentirte

Durante las actividades de resistencia, como una carrera a pie o en bicicleta a ritmo constante, los descansos pueden compensar lo que se conoce como "deriva cardiovascular", un fenómeno que provoca que la frecuencia cardíaca aumente gradualmente aunque la intensidad del entrenamiento no varíe. "Esto suele suceder durante este tipo de actividades, principalmente porque con ellas tendemos más a deshidratarnos", aclara Todd Buckingham, fisiólogo especializado en el ejercicio afincado en Grand Rapids (Michigan, EE. UU.). Según este especialista, si no tomamos la cantidad de agua adecuada, es posible que el corazón bombee menos sangre con cada latido, lo que se traduce en un bombeo más frecuente para suministrar suficiente sangre y oxígeno a los músculos. Debido a este fenómeno, puede que te cueste más realizar actividades a priori sencillas. "Hacer pausas cortas (uno o dos minutos de descanso cada 8 o 9 minutos en los ejercicios de más de una hora suele ser suficiente) durante una carrera larga a pie o en bici puede disminuir la frecuencia cardíaca y, por lo tanto, la tasa de esfuerzo percibido", añade. Como resultado, podemos recorrer más kilómetros o mantener un ritmo más alto.



Reducir el ritmo es una forma de incorporar la recuperación durante una carrera. De acuerdo con un estudio publicado en "Journal of Science and Medicine in Sport", un grupo de corredores que corría su primera maratón e incorporó pausas de un minuto caminando durante la carrera experimentó menos dolor muscular y fatiga después, y terminó en un tiempo similar al de aquellos que corrieron sin parar.