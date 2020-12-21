¿Debería hacer un descanso durante el entrenamiento?

Por definición, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT) incorpora pausas de recuperación entre ejercicios, ya que alterna periodos de actividad y de descanso. Los descansos están pensados para que la frecuencia cardíaca baje, lo que genera picos de frecuencia ascendentes y descendentes que pueden mejorar el estado físico del sistema cardiorrespiratorio. No obstante, al igual que ocurre con el levantamiento de peso, "estos intervalos de descanso también permiten que el cuerpo elimine las sustancias perjudiciales que, de otra manera, podrían acumularse demasiado rápido y mermar tu rendimiento", explica Buckingham.



Obviamente, cada entrenamiento HIIT es distinto. Por ejemplo, en una pista de atletismo, el HIIT podría incluir 3 series de 4 sprints de 400 metros con un minuto de descanso entre intervalos, mientras que una sesión tradicional de entrenamiento con peso corporal tipo Tabata consistiría en 8 rondas de 20 segundos de actividad, seguidos de 10 segundos de descanso. Elijas el entrenamiento que elijas, Rothstein recomienda que el periodo de descanso sea lo suficientemente largo para poder recuperar el aliento y mantener una conversación, pero lo suficientemente breve como para que los músculos no se enfríen y puedas volver a la siguiente serie con toda tu energía. Para optimizar el tiempo de descanso, puedes colocarte de pie con las manos en las rodillas. Los estudios de la Western Washington University sugieren que esta posición podría favorecer la respiración, lo que te puede ayudar a alternar más rápido entre los intervalos de ejercicio.



No importa cómo uses estos descansos, recuerda que el objetivo es reponer las energías para aprovechar al máximo tu forma física en los momentos clave. Si notas que te cuesta demasiado volver a entrenar tras una pausa, acórtala hasta encontrar la duración adecuada. Cuanto más te impliques en cada aspecto del entrenamiento (incluso en los descansos), más beneficios físicos y mentales obtendrás.