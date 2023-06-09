Cómo combinar leggings para salir
Consejos de estilo
Descubre estas seis ideas de looks con los leggings más cómodos y versátiles como protagonistas.
El estilo deportivo se ha convertido en la opción por excelencia para teletrabajar o hacer recados el fin de semana, y los leggings son un básico que queda bien con cualquier conjunto.
Prueba a combinar tus leggings Nike favoritos con una chaqueta deportiva o un jersey oversize. Por último, unas buenas zapatillas te dan comodidad y quedan genial con la mayoría de conjuntos con leggings.
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Atrévete a añadir algo de color o textura a estos looks con leggings. Por ejemplo, un abrigo llamativo o unas zapatillas coloridas que también queden bien con otras partes de abajo, como unos vaqueros claros o un vestido de tirantes cómodo.
Aquí encontrarás seis ideas de looks con leggings para salir, ya sea a una clase de yoga el fin de semana o a tomar algo con colegas.
6 formas de combinar leggings para salir
1.Vuelta a los básicos
Las opciones para combinar unos leggings negros pueden parecer infinitas. Si dudas, opta por algo sencillo y crea un look neutro basado en esta prenda básica.
Con un polo negro, una chaqueta bomber clásica y unas Air Max ya tienes un conjunto. Si vas a hacer recados o a tomar un café con alguien, un look informal con leggings suaves de cintura alta es la opción perfecta.
2.Un toque de rojo
Hay días en los que te apetece llevar un paso más allá tu conjunto con leggings. Si es el caso, cambia las mallas negras de siempre por unas de un color llamativo, como el rojo.
Completa el look con una camiseta a juego con detalles rojos y unas zapatillas blancas clásicas, como las Air Force 1, para equilibrar el outfit. En la bolsa de mano Nike Futura, con su diseño aislante perfecto para llevar comida, podrás echarte snacks y básicos del día a día.
3.Ropa de abrigo atrevida
Si normalmente optas por unos leggings negros clásicos, te proponemos los leggings Nike Zenvy, un básico cómodo para ir a desayunar el fin de semana o a cenar entre semana. La forma más rápida y fácil de elevar un look sencillo es con un abrigo que marque estilo. En este caso, la chaqueta Nike Swoosh peluda es perfecta para rematar el outfit, y unas zapatillas coloridas van genial para darle el toque final.
4.Combinaciones artísticas
Si estás pensando en cómo combinar unos leggings para salir en fin de semana, prueba con prendas estampadas con toques de color. Empieza con básicos en tonos neutros: una camiseta de tirantes elástica y unos leggings grises. Después, añade una chaqueta de diseño abstracto y unas VaporMax de colores. Al fin y al cabo, tu look es una obra de arte y una oportunidad para dar rienda suelta a la creatividad.
5.Nuevos tonos neutros
¿No sabes cómo combinar unos leggings para crear un look minimalista? Prueba a ponerte unos leggings de color verde salvia claro con básicos en blanco y tostado, como una gorra de béisbol, una sudadera o un jersey oversize de cuello redondo y una bandolera.
6.Después de entrenar
Si estás pensando con qué combinar los leggings ese día que sales de entrenar y vas directamente a hacer recados o a quedar con alguien en plan informal, prioriza la funcionalidad. Ojo, eso no significa que vayas de cualquier forma. Puedes optar por zapatillas y un cortavientos a juego en una combinación de colores divertida. Así, por poca luz que haya en el gimnasio, serás el centro de las miradas.
Words by Aemilia Madden