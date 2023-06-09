Cómo combinar leggings para salir

El estilo deportivo se ha convertido en la opción por excelencia para teletrabajar o hacer recados el fin de semana, y los leggings son un básico que queda bien con cualquier conjunto.

Prueba a combinar tus leggings Nike favoritos con una chaqueta deportiva o un jersey oversize. Por último, unas buenas zapatillas te dan comodidad y quedan genial con la mayoría de conjuntos con leggings.

Contenido relacionado: Los mejores leggings Nike de entrenamiento para mujer

Atrévete a añadir algo de color o textura a estos looks con leggings. Por ejemplo, un abrigo llamativo o unas zapatillas coloridas que también queden bien con otras partes de abajo, como unos vaqueros claros o un vestido de tirantes cómodo.

Aquí encontrarás seis ideas de looks con leggings para salir, ya sea a una clase de yoga el fin de semana o a tomar algo con colegas.