Los mejores leggings de talle alto de Nike para todas las actividades

Si buscas unos leggings de tejido de la mejor calidad, no te olvides de hacer la prueba de la sentadilla, que consiste en hacer una sentadilla profunda o tocarte los dedos de los pies con los leggings puestos frente al espejo para asegurarte de que el material no se transparenta dejando a la vista la piel o la ropa interior. Modelos como los leggings Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon, que no se transparentan, están diseñados para superar la prueba de la sentadilla y fabricados con una mezcla de nylon, spandex y poliéster.

Si tienes pensado llevar los leggings para entrenar, busca unos que estén fabricados con materiales que gestionen el sudor para mantener la piel fresca y seca, como los Nike Dri-FIT, que ayudan a que la humedad se evapore rápidamente. Si vas a llevarlos con temperaturas bajas, elige los Nike Therma-FIT, que están diseñados para retener el calor sin resultar pesados.