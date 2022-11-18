Los mejores leggings de talle alto Nike para todas las actividades

Guía de compra

Estos leggings de Nike se ajustan de forma cómoda a tu cuerpo cuando te mueves.

Última actualización: 18 de noviembre de 2022
5 min de lectura
Los mejores leggings de talle alto de Nike para todas las actividades

Unos buenos leggings pueden aportarte comodidad, sujeción y confianza para cualquier actividad. Los modelos de talle alto se mantienen en su sitio y te cubren a la perfección, a la vez que te permiten moverte con libertad. Te contamos en qué tienes que fijarte cuando compres unos y te ayudamos a encontrar los mejores leggings de talle alto Nike.

Qué características deben tener unos leggings de talle alto

  1. 1.Longitud

    Los leggings de talle alto Nike están disponibles en largo completo y en longitud de 7/8. Aunque el ajuste varía en función de la persona, los modelos de largo completo están diseñados para llegar hasta casi el tobillo, mientras que los leggings de longitud de 7/8 suelen llegar hasta la mitad del gemelo. La opción adecuada para ti dependerá de tus preferencias personales de ajuste y de cuánto quieras cubrirte las piernas.

  2. 2.Tejido

    Si buscas unos leggings de tejido de la mejor calidad, no te olvides de hacer la prueba de la sentadilla, que consiste en hacer una sentadilla profunda o tocarte los dedos de los pies con los leggings puestos frente al espejo para asegurarte de que el material no se transparenta dejando a la vista la piel o la ropa interior. Modelos como los leggings Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon, que no se transparentan, están diseñados para superar la prueba de la sentadilla y fabricados con una mezcla de nylon, spandex y poliéster.

    Si tienes pensado llevar los leggings para entrenar, busca unos que estén fabricados con materiales que gestionen el sudor para mantener la piel fresca y seca, como los Nike Dri-FIT, que ayudan a que la humedad se evapore rápidamente. Si vas a llevarlos con temperaturas bajas, elige los Nike Therma-FIT, que están diseñados para retener el calor sin resultar pesados.

  3. 3.Ajuste

    Los leggings deben ofrecer un buen ajuste y una compresión ligera sin apretar demasiado en la cintura ni resultar incómodos al moverse o respirar. Los leggings Nike están disponibles en tallas desde la XS hasta la 3X, además de en tallas Maternity. Los leggings Nike One (M) de talle alto premamá son flexibles, cubren bien y protegen la barriga, y están diseñados para adaptarse a tu cuerpo durante todo el embarazo.

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  4. 4.Bolsillos

    Si quieres unos leggings con bolsillos para guardar básicos como el teléfono, las llaves o la tarjeta, hazte con unos de talle alto con bolsillos de perfil bajo.

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Los mejores leggings de talle alto Nike por actividad

Yoga

Los leggings de yoga de talle alto Nike, como los de la colección Nike Yoga Luxe, están diseñados para adaptarse al cuerpo con una cintura moldeada que queda justo por encima del ombligo. Como no se transparentan, el diseño es perfecto para animarse a probar nuevos giros y estiramientos con más confianza. Además, el tejido Nike Infinalon es más fino, más ligero e incluso más resistente que los tejidos tradicionales de Nike. De esta forma, se consigue una compresión ligera que mantiene la piel seca mientras respiras, estiras y pruebas diferentes posturas. Algunos modelos tienen estribos con aperturas para los talones, lo que puede aportar aún más comodidad y un mejor ajuste durante el entrenamiento.

Para el día a día

Si lo que buscas son unos leggings para el día a día y para estar por casa, la mejor opción son los leggings de lifestyle Nike, como los Nike Sportswear Essentials de tiro alto. Están fabricados con una mezcla de algodón, poliéster y spandex de primera calidad. Su diseño anatómico de talle alto llega a las caderas para ofrecer una comodidad que se adapta al cuerpo, y su cintura elástica ofrece un ajuste ceñido y cómodo. Hay modelos para todos los gustos, desde leggings básicos en negro hasta colores llamativos, y todos ellos a un precio más bajo que los leggings Nike de yoga o de training.

Leggings de training y para el gimnasio

Esta amplia colección de leggings incluye diseños versátiles pensados tanto para entrenar en el gimnasio como para entrenamiento de intervalos de alta intensidad, levantamiento de pesas o cross training. Muchos diseños destinados a entrenamientos más difíciles están fabricados con el tejido Nike Dri-FIT, que gestiona el sudor. Por ejemplo, los leggings Nike Pro Dri-FIT son elásticos, pero se ciñen al cuerpo, y la cintura alta con elástico Nike Pro cubre cómodamente el core al moverte, doblarte o estirarte. Algunos modelos tienen fibras de poliéster reciclado, un material fabricado con botellas de plástico que se han limpiado, triturado en virutas y transformado en bolitas para después convertirse en hilo de alta calidad.

Preguntas más frecuentes

¿Cómo deben ajustarse unos leggings?
Los leggings deben ofrecer un buen ajuste y una ligera compresión sin apretar demasiado en la cintura ni resultar incómodos al moverse o respirar. Los leggings Nike están disponibles en tallas desde la XS hasta la 3X, además de en tallas Maternity. Si quieres obtener más información sobre la talla y el ajuste, consulta las guías de tallas.
¿Por qué se me bajan los leggings de talle alto?
Si unos leggings no se ajustan bien o están fabricados con tejidos finos de baja calidad, es probable que se caigan o se bajen al moverte. Para encontrar unos leggings que se queden en su sitio, asegúrate de escoger la talla adecuada. Los leggings deben ofrecer un buen ajuste y una compresión ligera sin apretar demasiado en la cintura ni resultar incómodos al moverse y respirar. También es importante que el tejido sea de calidad, como Nike Dri-FIT, y que la banda elástica sea ceñida y cómoda.
¿Qué significa que unos leggings sean a prueba de sentadillas?
Los leggings a prueba de sentadillas no se transparentan al estirarse. Para hacer la prueba de la sentadilla, ponte los leggings y haz una sentadilla profunda o tócate los dedos de los pies frente al espejo. Al moverte, asegúrate de que el material no se estira demasiado dejando a la vista la piel o la ropa interior.

Texto: Lindsay Frankel

Publicación original: 5 de mayo de 2022