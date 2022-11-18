Los mejores leggings de talle alto de Nike para todas las actividades

Los mejores leggings de talle alto Nike para todas las actividades
Guía de compra
Estos leggings de Nike se ajustan de forma cómoda a tu cuerpo cuando te mueves.
Unos buenos leggings pueden aportarte comodidad, sujeción y confianza para cualquier actividad. Los modelos de talle alto se mantienen en su sitio y te cubren a la perfección, a la vez que te permiten moverte con libertad. Te contamos en qué tienes que fijarte cuando compres unos y te ayudamos a encontrar los mejores leggings de talle alto Nike.
Qué características deben tener unos leggings de talle alto
1.Longitud
Los leggings de talle alto Nike están disponibles en largo completo y en longitud de 7/8. Aunque el ajuste varía en función de la persona, los modelos de largo completo están diseñados para llegar hasta casi el tobillo, mientras que los leggings de longitud de 7/8 suelen llegar hasta la mitad del gemelo. La opción adecuada para ti dependerá de tus preferencias personales de ajuste y de cuánto quieras cubrirte las piernas.
2.Tejido
Si buscas unos leggings de tejido de la mejor calidad, no te olvides de hacer la prueba de la sentadilla, que consiste en hacer una sentadilla profunda o tocarte los dedos de los pies con los leggings puestos frente al espejo para asegurarte de que el material no se transparenta dejando a la vista la piel o la ropa interior. Modelos como los leggings Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon, que no se transparentan, están diseñados para superar la prueba de la sentadilla y fabricados con una mezcla de nylon, spandex y poliéster.
Si tienes pensado llevar los leggings para entrenar, busca unos que estén fabricados con materiales que gestionen el sudor para mantener la piel fresca y seca, como los Nike Dri-FIT, que ayudan a que la humedad se evapore rápidamente. Si vas a llevarlos con temperaturas bajas, elige los Nike Therma-FIT, que están diseñados para retener el calor sin resultar pesados.
3.Ajuste
Los leggings deben ofrecer un buen ajuste y una compresión ligera sin apretar demasiado en la cintura ni resultar incómodos al moverse o respirar. Los leggings Nike están disponibles en tallas desde la XS hasta la 3X, además de en tallas Maternity. Los leggings Nike One (M) de talle alto premamá son flexibles, cubren bien y protegen la barriga, y están diseñados para adaptarse a tu cuerpo durante todo el embarazo.
4.Bolsillos
Si quieres unos leggings con bolsillos para guardar básicos como el teléfono, las llaves o la tarjeta, hazte con unos de talle alto con bolsillos de perfil bajo.
Los mejores leggings de talle alto Nike por actividad
Yoga
Los leggings de yoga de talle alto Nike, como los de la colección Nike Yoga Luxe, están diseñados para adaptarse al cuerpo con una cintura moldeada que queda justo por encima del ombligo. Como no se transparentan, el diseño es perfecto para animarse a probar nuevos giros y estiramientos con más confianza. Además, el tejido Nike Infinalon es más fino, más ligero e incluso más resistente que los tejidos tradicionales de Nike. De esta forma, se consigue una compresión ligera que mantiene la piel seca mientras respiras, estiras y pruebas diferentes posturas. Algunos modelos tienen estribos con aperturas para los talones, lo que puede aportar aún más comodidad y un mejor ajuste durante el entrenamiento.
Para el día a día
Leggings de training y para el gimnasio
Preguntas más frecuentes
¿Cómo deben ajustarse unos leggings?
¿Por qué se me bajan los leggings de talle alto?
¿Qué significa que unos leggings sean a prueba de sentadillas?
Texto: Lindsay Frankel