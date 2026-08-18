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Leggings de cintura alta para mujer

(73)
Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
+1
Superventas
Nike Universa
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Superventas
Nike Universa
Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Superventas
Nike Universa
Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
Superventas
Nike Swift
Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 10 cm ceñido, con talle alto y bolsillos - Mujer
Superventas
Nike Swift
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido, con talle alto y bolsillos - Mujer
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Nike Pro Seamless
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Nike Pro Seamless
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Nike Pro Seamless
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
+1
Superventas
Nike Zenvy
Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings pirata de talle alto - Mujer
Superventas
Nike Zenvy
Leggings pirata de talle alto - Mujer
89,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 de talle alto con estampado y sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Leggings de 7/8 de talle alto con estampado y sin costuras delanteras - Mujer
114,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Superventas
Nike Pro Sculpt
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
64,99 €
Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Nike Pro Seamless
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
54,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
+1
Superventas
Nike One Seamless Front
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Leggings de talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Leggings de talle alto Dri-FIT - Mujer
59,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa con estribo - Mujer
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Leggings de 7/8 y talle alto de running - Mujer
59,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings de 66 cm - Mujer
119,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
104,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
37,99 €
NikeSKIMS Weightless
NikeSKIMS Weightless Leggings de talle alto con panel en V - Mujer
NikeSKIMS Weightless
Leggings de talle alto con panel en V - Mujer
94,99 €
Nike One
Nike One Leggings acampanados de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings acampanados de talle alto - Mujer
59,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
129,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
54,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 18 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Pantalón corto de running de 18 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
64,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Pantalón corto de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Jordan Sport Essentials
Pantalón corto de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
39,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
42,99 €
Nike One
Nike One Pantalón corto de 13 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
34,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
+3
Nike Zenvy
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 8 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Pantalón corto de 8 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
Nike One
Nike One Leggings pirata de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings pirata de talle alto - Mujer
44,99 €
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Shine
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de tres cuartos de talle alto de 43 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de tres cuartos de talle alto de 43 cm - Mujer
119,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Nike Zenvy
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
59,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 8 cm, talle alto y estampado - Mujer
NikeSKIMS Matte
Pantalón corto de 8 cm, talle alto y estampado - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Pantalón corto de 13 cm - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
47,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
Lo último
Nike Zenvy
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Lo último
Nike Zenvy
Leggings acampanados de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings tipo corsé de talle alto de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings tipo corsé de talle alto de 66 cm - Mujer
144,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantalón corto de 13 cm con estampado - Mujer
NikeSKIMS Matte
Pantalón corto de 13 cm con estampado - Mujer
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de 15 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Pantalón corto de 15 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
49,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
Materiales reciclados
Nike (M) One
Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
34,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Pantalón corto de 13 cm - Mujer
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
64,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Mallas de una sola pierna de talle alto para baloncesto (izquierda) - Mujer
Jordan Sport
Mallas de una sola pierna de talle alto para baloncesto (izquierda) - Mujer
49,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Pantalón corto de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Pantalón corto de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
47,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings de 73,5 cm - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings de 73,5 cm - Mujer
129,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Satin Shine
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Leggings rectos de 86 cm - Mujer
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Leggings rectos de 86 cm - Mujer
109,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
47,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
69,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de talle alto de 74 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de talle alto de 74 cm - Mujer
129,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings de talle alto de 43 cm con cordón - Mujer
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings de talle alto de 43 cm con cordón - Mujer
109,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto estampado de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Pantalón corto estampado de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
44,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Mallas cortas de talle medio de 18 cm con acabado sellado - Mujer
NikeSKIMS Satin Shine
Mallas cortas de talle medio de 18 cm con acabado sellado - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings planos de talle alto de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings planos de talle alto de 66 cm - Mujer
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de tres cuartos de talle alto con estampado de 43 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de tres cuartos de talle alto con estampado de 43 cm - Mujer
119,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
129,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings de talle alto de 74 cm con acabado termosellado - Mujer
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings de talle alto de 74 cm con acabado termosellado - Mujer
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings Footsie Grip de talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings Footsie Grip de talle alto - Mujer
144,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Leggings de 7/8 y talle alto con bolsillos (Maternity) - Mujer
Materiales reciclados
Nike (M) One
Leggings de 7/8 y talle alto con bolsillos (Maternity) - Mujer
54,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Mallas de una sola pierna de talle alto para baloncesto (derecha) - Mujer
Jordan Sport
Mallas de una sola pierna de talle alto para baloncesto (derecha) - Mujer
49,99 €
Nike ACG
Nike ACG Leggings de trail running 7/8 de talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike ACG
Leggings de trail running 7/8 de talle alto Dri-FIT - Mujer
94,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
30 % de descuento
Nike One
Nike One Pantalón corto de 13 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
30 % de descuento
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
30 % de descuento
Jordan Sport
Jordan Sport Mallas de una sola pierna de talle alto para baloncesto (izquierda) - Mujer
Jordan Sport
Mallas de una sola pierna de talle alto para baloncesto (izquierda) - Mujer
49,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Pantalón corto de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Pantalón corto de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
47,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings de 73,5 cm - Mujer
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings de 73,5 cm - Mujer
129,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Satin Shine
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Leggings rectos de 86 cm - Mujer
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Leggings rectos de 86 cm - Mujer
109,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
47,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de talle alto de 74 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de talle alto de 74 cm - Mujer
129,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings de talle alto de 43 cm con cordón - Mujer
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings de talle alto de 43 cm con cordón - Mujer
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Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto estampado de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Pantalón corto estampado de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Mallas cortas de talle medio de 18 cm con acabado sellado - Mujer
NikeSKIMS Satin Shine
Mallas cortas de talle medio de 18 cm con acabado sellado - Mujer
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings planos de talle alto de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings planos de talle alto de 66 cm - Mujer
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de tres cuartos de talle alto con estampado de 43 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de tres cuartos de talle alto con estampado de 43 cm - Mujer
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings de talle alto de 66 cm - Mujer
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings de talle alto de 74 cm con acabado termosellado - Mujer
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings de talle alto de 74 cm con acabado termosellado - Mujer
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings Footsie Grip de talle alto - Mujer
NikeSKIMS Matte
Leggings Footsie Grip de talle alto - Mujer
144,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Leggings de 7/8 y talle alto con bolsillos (Maternity) - Mujer
Materiales reciclados
Nike (M) One
Leggings de 7/8 y talle alto con bolsillos (Maternity) - Mujer
54,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Mallas de una sola pierna de talle alto para baloncesto (derecha) - Mujer
Jordan Sport
Mallas de una sola pierna de talle alto para baloncesto (derecha) - Mujer
49,99 €
Nike ACG
Nike ACG Leggings de trail running 7/8 de talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike ACG
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Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
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Nike One
Nike One Pantalón corto de 13 cm - Mujer
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Pantalón corto de 13 cm - Mujer
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Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido y de talle alto - Mujer
30 % de descuento

Leggings de cintura alta para mujer: confianza en cada paso

Los leggings de cintura alta de Nike ofrecen comodidad imbatible y protección para que te sientas segura durante los entrenamientos intensos, al correr o al hacer yoga. La banda de la cintura alta se mantiene en su sitio y envuelve suavemente tu cuerpo para proporcionarte sujeción donde la necesitas. Nuestras mallas de cintura alta te dan confianza para moverte y hacer estiramientos sin distracciones: están fabricadas con un tejido que no se transparenta ni al hacer sentadillas.

Los leggings con tecnología Dri-FIT te ayudan a mantenerte fresca y cómoda para que puedas concentrarte en cumplir tus objetivos. El tejido capilariza el sudor de la piel de modo que se evapora rápidamente, y así mantienes la transpirabilidad y estás lista para esforzarte a tope. Además, tendrás una libertad de movimiento sin límites, para que puedas concentrarte en ponerte en forma. Los leggings de cintura alta de Nike también te permiten agacharte, ponerte en cuclillas y saltar sin restricciones, porque son suaves y ultraelásticos.

Las mallas deportivas de cintura alta con bolsillos te ayudan a llevar fácilmente tus cosas vayas donde vayas. Los interiores ofrecen espacio guardar las llaves, mientras que los traseros, más grandes y con cremallera, son perfectos para proteger el teléfono. Con las manos libres, podrás enfrentarte a cualquier reto que se te presente al entrenar.