Los mejores leggings Nike para entrenar para mujer

Si hay algo que caracteriza a los leggings Nike Zenvy es su increíble suavidad. Este modelo de tejido Nike InfinaSoft cuenta con unas fibras suaves y elásticas que tienen como resultado nuestros leggings más agradables.

Pero los Nike Zenvy no destacan solo por su suavidad: Están diseñados para el movimiento con una cintura extraancha que se mantiene en su sitio en cada postura de yoga o pilates. Proporcionan una compresión ligera, lo que los convierte en la opción ideal para trabajar la flexibilidad. Las costuras minimalistas ofrecen un ajuste cálido y cómodo, y un look estilizado. Además, incorporan un práctico bolsillo en el medio de la parte posterior con espacio suficiente para el teléfono.

Estos leggings cuentan con tecnología Nike Dri-FIT, que te ayuda a disfrutar del entrenamiento sin empaparte de sudor. Están disponibles en modelos de talle alto y medio, y en varias longitudes, desde leggings de largo completo hasta mallas cortas con una entrepierna de 20 cm.