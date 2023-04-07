Cómo combinar joggers para el trabajo

Cómo combinar los joggers Nike para el trabajo
Consejos de estilo
Dales vida a tus joggers y consigue un look cómodo y profesional.
Si trabajas desde casa, puede que la ropa que usas para trabajar no se diferencie mucho de la que llevas para leer en el sofá. Y aunque aún conserves esa sudadera de tu época universitaria para las noches de peli o ese blazer de la suerte para las reuniones importantes, hay prendas intermedias que encajan de forma más natural en cualquier momento del día. Hablamos de los joggers.
Combinar los joggers para el trabajo es un reto que merece la pena. Los joggers adecuados pueden ser una alternativa respetable (y cómoda) a los vaqueros, tanto para ir a trabajar un par de horas en una cafetería como para reunirte con un compañero para almorzar.
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La clave es encontrar unos joggers con un ajuste entallado y detalles exclusivos: dos pequeñas características que los convertirán de una prenda de andar por casa a algo adecuado para cualquier reunión. Puedes combinarlos con tus partes de arriba, chaquetas y zapatillas preferidas para el trabajo y eventos relacionados. No hay duda de que una camisa o un par de zapatillas blancas impecables contribuirán mucho a conseguir el look que buscas.
Cómo combinar los joggers para el trabajo
1.Joggers de tejido Fleece de pana con polo y zapatillas Air Max
Elegir los materiales adecuados es la clave para ganar elegancia con piezas informales como los joggers. Con estos joggers de tejido Fleece de pana te verás elegante para trabajar, especialmente si tienes una reunión informal con algún compañero o vas a pasar la tarde trabajando desde una cafetería. Combínalos con un polo o una camisa oversize para conseguir un estilo más formal. Completa el look con unas zapatillas de un color neutro, como Taupe.
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2.Joggers cargo con chaqueta de pana
Si trabajas en una oficina informal, o en casa, unos joggers funcionan perfectamente. Recuerda que los detalles son decisivos a la hora de combinar unos joggers para el trabajo. Sin duda, estos pantalones de estilo cargo ofrecen calidez y comodidad, pero la banda ancha en los tobillos y los bolsillos con solapa los convierten en la pieza perfecta para lucir tanto en momentos de ocio como en el trabajo. Puedes combinarlos con una chaqueta de un material más táctil, como un abrigo de pana.
3.Joggers Tech Fleece con zapatillas Waffle One
Encuentra la comodidad entre una variedad de joggers para ir al trabajo. Los joggers Nike Tech Fleece están disponibles en más de 12 colores, incluyendo modelos con dos tonos. Con ello es más fácil combinar prendas concretas (¿te apetece vestir de rojo de pies a cabeza?). Estos joggers, con bolsillos con cremallera y un ajuste más holgado en los muslos, se pueden combinar fácilmente con piezas sencillas (pero selectas) para el día a día, como una camiseta de manga larga y un par de zapatillas Waffle One.
4.Joggers deportivos de pernera ancha con zapatillas Air Force 1
Cambia tus joggers favoritos por unos de pernera ancha que imitan la forma de un pantalón. La textura suave y elástica de este pantalón combina a la perfección con un blazer de lana, una chaqueta entallada o una chaqueta bomber con algo de peso. Si tienes dudas a la hora de usar joggers para ir a la oficina o a una reunión con compañeros, este pantalón oversize de velvetón es una gran idea para dar el primer paso. Completa el look con unas zapatillas blancas impecables.
5.Joggers de talle alto con una chaqueta elegante
A veces, la agenda está tan apretada que hay que ir directamente de la última reunión del día a una clase de entrenamiento. Llevar puesta la equipación de entrenamiento puede facilitarte la vida en estas situaciones. Estos joggers curvos de talle alto se pueden llevar sin problemas sobre un pantalón corto de spandex o unos leggings, de modo que lo tendrás todo a punto para entrenar. Solo necesitarás una chaqueta con estilo para mejorar el look de tus joggers, y además te la podrás volver a poner fácilmente después del entrenamiento.
Texto: Aemilia Madden