Cómo combinar joggers para el trabajo

Si trabajas desde casa, puede que la ropa que usas para trabajar no se diferencie mucho de la que llevas para leer en el sofá. Y aunque aún conserves esa sudadera de tu época universitaria para las noches de peli o ese blazer de la suerte para las reuniones importantes, hay prendas intermedias que encajan de forma más natural en cualquier momento del día. Hablamos de los joggers.

Combinar los joggers para el trabajo es un reto que merece la pena. Los joggers adecuados pueden ser una alternativa respetable (y cómoda) a los vaqueros, tanto para ir a trabajar un par de horas en una cafetería como para reunirte con un compañero para almorzar.

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La clave es encontrar unos joggers con un ajuste entallado y detalles exclusivos: dos pequeñas características que los convertirán de una prenda de andar por casa a algo adecuado para cualquier reunión. Puedes combinarlos con tus partes de arriba, chaquetas y zapatillas preferidas para el trabajo y eventos relacionados. No hay duda de que una camisa o un par de zapatillas blancas impecables contribuirán mucho a conseguir el look que buscas.