Cómo sobrellevar las primeras frustraciones

3. Trabaja en aquello que puedas controlar

Que no puedas correr lo que quieras no significa que no puedas mejorar tu rendimiento. En su lugar, concéntrate en otro aspecto de tus salidas.



Si puedes correr (aunque sea unos pocos minutos), mejora la forma en que lo haces. Toma nota de lo que hacen tus hombros, brazos, cadera, rodillas y pies: ¿mantienes erguida la cabeza y levantas la barbilla? Si puedes hacerlo, entonces el punto de apoyo de los pies se situará bajo la cadera. ¿Tienes los hombros relajados y bajos, con los brazos echados hacia atrás y sin balancearse? ¿Las manos están relajadas y se desplazan por la cadera? Bennett nos cuenta que estas comprobaciones pueden ayudarte a identificar posibles debilidades o errores en los que puedes trabajar sin tener que salir a la calle.



Si no puedes salir a correr, practica respirando hondo con el diafragma; esto te ayudará la próxima vez que salgas. Las respiraciones controladas y profundas con el diafragma ayudan a obtener más oxígeno para potenciar los músculos. Inhala de forma que el abdomen se eleve. Después, relájate, exhala durante unos segundos y repite este procedimiento durante unos minutos. Estas respiraciones profundas te ayudarán a disminuir la frecuencia cardiaca y te calmarán cuando las cosas se pongan difíciles, en una sesión o en la vida misma.



4. Celebra tus pequeños logros

Correr no consiste simplemente en recorrer distancias más largas durante cada vez menos tiempo. Fíjate pequeños objetivos y recompénsate por alcanzarlos.



Establecer nuevas métricas de éxito te ayudará a poner en perspectiva los resultados de cada salida y hará que te guste más.



5. Céntrate en el largo plazo

Asúmelo: a veces, un plan de entrenamiento puede descarrilar completamente. En vez de dejarte hundir por la decepción, aprovéchalo como una oportunidad para centrarte en el largo plazo y plantear tu entrenamiento desde un ángulo diferente. Sea cual sea tu nueva rutina, sé constante y, cuando sea posible, sigue avanzando.



"La constancia es clave, pero no implica correr constantemente. De hecho, la constancia se basa en la flexibilidad", afirma Bennett. "Si no puedes correr durante 50 minutos, quizás puedes hacerlo durante 15. Si no puedes correr en absoluto, quizás puedas hacer algunos ejercicios, bailar, caminar o escribir en tu cuaderno de sesiones".



Bennett afirma que este tipo de flexibilidad no solo mejorará tu forma física, sino que también te comprometerá mentalmente con el deporte.



"No es necesario correr todos los días para ser un buen corredor o una buena corredora", dice. "Y, aunque no corras un día, seguirás disfrutando de los beneficios que te habrán aportado tus otras salidas".