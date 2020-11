Cómo tomar decisiones más fácilmente para cumplir tus objetivos

Esa práctica te será muy útil durante las explosiones de emoción, cuando activar el sistema 2 no es una prioridad. Por ejemplo, después de una frustrante discusión con tu jefe al final del día, tu sistema 1, reactivo y rápido, podría pedirte a gritos que bebas. Sin embargo, al tener tu sistema 2 activado, podrías optar por calmarte con una hora de yoga, lectura o dibujo.



¿No puedes abandonar esa espiral emocional y reactiva? Intenta centrarte en tu respiración. "Te ayudará a calmar el sistema nervioso, reducirá la hormona del estrés, el cortisol, y te aclarará las ideas", explica Eric Stefanski, entrenador de psicología del rendimiento y propietario de Elevation Athletics y Lifesparq en Boulder (Colorado, EE. UU.). Una técnica que Eric recomienda es la respiración cuadrada: inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos. Después, retén el aire durante 4 segundos más. Ahora, exhala durante 4 segundos. Y aguanta la respiración 4 segundos más. Repite este proceso durante dos minutos o hasta que te calmes.



Si todavía no puedes tomar una decisión, empieza a pensar a largo plazo, tal como explica Sebastian Gluth, director del Center for Decision Neuroscience de la Universidad de Basilea (Suiza) y autor principal del estudio "Nature Human Behavior". Eso significa que debes visualizar quién quieres ser y cómo quieres sentirte en las próximas semanas, meses o años activando un nuevo sistema: el sistema de memoria prospectiva. De acuerdo con Gluth, las investigaciones demuestran que esto ayuda a tomar decisiones más pacientes y satisfactorias.



Con este enfoque, quizá elijas la tostada con aguacate no solo porque sabes que te ayudará a mejorar tu rendimiento durante el entrenamiento, sino también porque sabes que si hoy tienes una sesión intensa, mañana te sentirás probablemente con más confianza y motivación durante tus ejercicios. Si continúas con este ciclo de bienestar, no te resultará tan difícil mantenerte al día con tu entrenamiento.



Aunque no puedes microgestionar cada decisión que te plantees al día (¡qué agotador!), ahora ya sabes todo lo necesario para tomar decisiones que contribuyan a tu bienestar. ¿Utilizarás esta información? La decisión es solo tuya, pero esperamos que te resulte más fácil tomarla.