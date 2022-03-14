3 beneficios de tomar café antes y después de entrenar

Estás preparándote para hacer ejercicio y, aunque ya te has hidratado, estás pensando en tomarte un café antes de entrenar para conseguir un extra de energía. O quizá te planteas esperar hasta después del entrenamiento para disfrutar de una buena taza de café que pueda quitarte el cansancio de después de entrenar. O, a lo mejor piensas tomarte una taza antes de entrenar y otra después.

La pregunta es: ¿es alguna de estas opciones una buena idea? Según los expertos, todas ellas tienen beneficios, pero también tienen una parte menos beneficiosa que hay que tener en cuenta. Antes de pedir un café en tu cafetería favorita, esto es lo que debes saber.