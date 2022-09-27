4 beneficios para la salud del zumo de remolacha, según nutricionistas certificados

Kristin Kirkpatrick, dietista y nutricionista, explica que, al provenir de una planta, el zumo de remolacha tiene una alta densidad nutricional. Frances Largeman-Roth, dietista y nutricionista, afirma que un vaso de unos 235 ml contiene 90 calorías y 20 gramos de carbohidratos, de los cuales 19 son azúcar.

Las comunidades médica y deportiva llevan años alabando los beneficios del zumo de remolacha debido a su rico contenido en nitrato, que se convierte en óxido nítrico en el organismo. Tina Ralutz , dietista y nutricionista con un máster en ciencias, añade que el óxido nítrico participa en numerosos procesos internos, como la función endotelial y la vasodilatación (relacionadas con la salud cardiovascular), la función mitocondrial, la contracción muscular y el rendimiento cognitivo.

Largeman-Roth indica que este zumo también contiene betalaínas (pigmentos vegetales con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias), así como magnesio y potasio (minerales que favorecen la salud cardiaca).