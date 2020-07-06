Ayuda a los niños a enamorarse del movimiento

Te encanta hacer ejercicio y quieres que a tus hijos también les guste. Dándoles el ánimo, la inspiración y las instrucciones que necesitan, les ayudarás a comenzar a crear el hábito de moverse a diario para toda la vida. Te ofrecemos 3 métodos que te ayudarán a lograrlo.



Si habéis disfrutado practicando actividad física juntos, ya sea dándole patadas a un balón de fútbol en el patio o siguiendo los divertidos entrenamientos en nuestro programa Aventura de fitness con Brian y Bella Nunez, ya tenéis parte del camino hecho. La tecnología (televisores, ordenadores o tablets) suele encadenar a los más pequeños al sofá, así que conseguir que se muevan durante un rato es una victoria para todos.



Aunque que os divirtáis con ello, si quieres que hacer ejercicio se convierta en un hábito permanente, nunca es demasiado pronto para pensar en términos generales y a largo plazo. "Las experiencias que se tienen en la infancia pueden hacerte amar el ejercicio u odiarlo, posiblemente para siempre", dice el Nike Master Trainer Brian Nunez. "Como padres, nos interesa crear tantas experiencias positivas para los hijos como sea posible cuando son pequeños, antes de que la clase de gimnasia, el deporte y las competiciones (y la vida en general) sean algo más serio".



Hacer que el ejercicio parezca un juego es una opción, pero puede que tengas que profundizar para sentar las bases de una relación saludable y de por vida con la actividad. Te enseñamos cómo hacerlo.