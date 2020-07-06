Ayuda a los niños a enamorarse del movimiento

Consigue que a los más pequeños les apasione moverse
A fondo
Por Nike Training
Descubre 3 maneras de preparar a tus hijos para una vida activa.
Te encanta hacer ejercicio y quieres que a tus hijos también les guste. Dándoles el ánimo, la inspiración y las instrucciones que necesitan, les ayudarás a comenzar a crear el hábito de moverse a diario para toda la vida. Te ofrecemos 3 métodos que te ayudarán a lograrlo.
Si habéis disfrutado practicando actividad física juntos, ya sea dándole patadas a un balón de fútbol en el patio o siguiendo los divertidos entrenamientos en nuestro programa Aventura de fitness con Brian y Bella Nunez, ya tenéis parte del camino hecho. La tecnología (televisores, ordenadores o tablets) suele encadenar a los más pequeños al sofá, así que conseguir que se muevan durante un rato es una victoria para todos.
Aunque que os divirtáis con ello, si quieres que hacer ejercicio se convierta en un hábito permanente, nunca es demasiado pronto para pensar en términos generales y a largo plazo. "Las experiencias que se tienen en la infancia pueden hacerte amar el ejercicio u odiarlo, posiblemente para siempre", dice el Nike Master Trainer Brian Nunez. "Como padres, nos interesa crear tantas experiencias positivas para los hijos como sea posible cuando son pequeños, antes de que la clase de gimnasia, el deporte y las competiciones (y la vida en general) sean algo más serio".
Hacer que el ejercicio parezca un juego es una opción, pero puede que tengas que profundizar para sentar las bases de una relación saludable y de por vida con la actividad. Te enseñamos cómo hacerlo.
01. Predica con el ejemplo.
Puede que actúen como si no te oyesen, pero siempre están escuchando. "Cada vez que se hable de actividad, incluso si se trata de tu propio entrenamiento, será una oportunidad para que tus hijos sientan entusiasmo o desmotivación por el ejercicio", dice Diana Cutaia, fundadora de Coaching Peace Consulting, que trabaja con el equipo de Social and Community Impact de Nike.
Según recomienda Cutaia, cuando te prepares para una sesión de entrenamiento o regreses de ella, utiliza un lenguaje que describa la actividad física como algo positivo. Por ejemplo, en lugar de decir cosas como "Mamá tiene que entrenar hoy" o "Papá está agotado después de correr", prueba con "Mamá está deseando hacer ejercicio hoy" o "Papá ha entrenado mucho sus músculos hoy, ¿a que está fuerte?". Cuanto más vean que te dedicas a una actividad y escuchen además lo mucho que disfrutas, más asociarán el movimiento con las buenas sensaciones, afirma Nunez.
02. Prepáralos para el éxito.
Los padres, siempre con buena intención, a veces se centran demasiado en motivar a sus hijos a moverse en lugar de enseñarles cómo hacerlo, dice Cutaia. "Claro que hay que animarlos durante una actividad, pero primero tienes que instruirlos para que puedan hacer lo que les estás pidiendo", comenta. Si no se sienten capaces, te arriesgas a que se frustren y que acaben rindiéndose.
Tus palabras de ánimo calarán más si tus hijos tienen suficiente confianza en sí mismos para escucharlas.
La próxima vez que los guíes en un juego o entrenamiento activo, dedica unos minutos a explicar y demostrar lo que te gustaría que hiciesen, recomienda Cutaia. Incluso puedes pedirles que te copien a ti o a un animal que se imaginen imitando la postura o haciendo el movimiento que estás describiendo, sugiere Nunez. En cualquier caso, asegúrate de que entienden el ejercicio lo mejor posible antes de animarlos a darlo todo. Tus palabras de ánimo calarán más si tus hijos tienen suficiente confianza en sí mismos para escucharlas.
03. Recompensa el proceso, no el resultado.
A estas alturas, ya deberías tener claro que lo que te animará a seguir entrenando es centrarte en el progreso y celebrar los pequeños avances, en lugar de buscar únicamente la perfección. A tus hijos les pasa lo mismo con la actividad. Quieren el reconocimiento, pero Cutaia explica que está en tus manos ofrecerlo en el momento más favorable: cuando están esforzándose.
Di cosas como: "Estás mejorando mucho con las flexiones. Son duras, pero tú lo eres más todavía".
Pongamos que a tus hijos les cuesta hacer una flexión modificada. No les dejes decidir que no pueden hacerla, pídeles que bajen el cuerpo hasta el suelo y se detengan. Diles: "¡Mira, has hecho la primera parte de una flexión!". La próxima vez, según indica Cutaia, haz que intenten la segunda parte para unir ambas finalmente y aplaude sus mejoras por el camino. Hasta puedes empezar un diario de progreso con ellos, en el que registréis sus hazañas semana a semana. "Es muy importante reconocerles la energía que invierten y hacer que se sientan bien al respecto", explica. Di cosas como: "Estoy orgulloso/a de ti por haberte animado a hacerlo" o "Estás mejorando mucho con las flexiones. Son duras, pero tú lo eres más todavía".
Al fin y al cabo, las mismas cosas que te hicieron amar el ejercicio harán que a tus hijos les encante también. Dales las herramientas adecuadas (la inspiración, las instrucciones, el reconocimiento) y estarán mucho más cerca de amarlo para siempre.
Pongamos que a tus hijos les cuesta hacer una flexión modificada. No les dejes decidir que no pueden hacerla, pídeles que bajen el cuerpo hasta el suelo y se detengan. Diles: "¡Mira, has hecho la primera parte de una flexión!". La próxima vez, según indica Cutaia, haz que intenten la segunda parte para unir ambas finalmente y aplaude sus mejoras por el camino. Hasta puedes empezar un diario de progreso con ellos en el que registréis sus hazañas semana a semana. "Es muy importante reconocerles la energía que invierten y hacer que se sientan bien al respecto", explica. Di cosas como: "Estoy orgulloso/a de ti por haberte animado a hacerlo" o "Estás mejorando mucho con las flexiones. Son duras, pero tú lo eres más todavía".
Al fin y al cabo, las mismas cosas que te hicieron amar el ejercicio harán que a tus hijos les encante también. Dales las herramientas adecuadas (la inspiración, las instrucciones, el reconocimiento) y estarán mucho más cerca de amarlo para siempre.