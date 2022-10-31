5 actividades divertidas de otoño que te harán sudar

Cuando hace frío, es posible que te apetezca quedarte en casa con la mantita. Aunque descansar es imprescindible tanto para el cuerpo como para la mente, seguir en movimiento es igual de importante. Parece que durante los meses fríos hay menos oportunidades de moverse al aire libre, pero hay varias actividades divertidas de otoño que te harán sudar. Además, no notarás que estás entrenando.

Las directrices propuestas en Physical Activity Guidelines for Americans recomiendan a las personas adultas hacer a la semana al menos 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada (como caminar rápido, yoga o arreglar el jardín) y 75 minutos de actividad física de intensidad alta a la semana (como correr, saltar a la comba, hacer largos en la piscina y ciclismo). También se puede hacer una combinación de las dos intensidades. A los niños y adolescentes también les recomienda hacer al menos 60 minutos de actividad de intensidad media-alta al día. Hacer ejercicio con frecuencia puede ser beneficioso para la salud, porque reduce el riesgo de enfermedades como la diabetes, las cardiopatías y el cáncer.

Si quieres ideas para moverte durante el otoño y seguir disfrutando, aquí tienes 6 recomendaciones de entrenadores personales certificados que te harán esforzarte. Es probable que todas estas actividades se consideren de intensidad moderada en función de la forma física y el historial médico entre otros factores. La mayoría requieren caminar y, en ocasiones, transportar objetos pesados, como calabazas grandes o bolsas de manzanas.

Sin embargo, algunas de las actividades divertidas de otoño que te proponemos a continuación cuentan como ejercicio intenso porque hay que correr o saltar. Si no tienes claro si puedas hacerlas, pregunta a tu médico o a especialistas.