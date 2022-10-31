5 actividades divertidas de otoño que te harán sudar

5 actividades divertidas de otoño que pueden servir para entrenar
Deportes y actividades
Varios entrenadores personales certificados explican cómo las actividades de otoño típicas pueden ofrecer ventajas de fitness.
Cuando hace frío, es posible que te apetezca quedarte en casa con la mantita. Aunque descansar es imprescindible tanto para el cuerpo como para la mente, seguir en movimiento es igual de importante. Parece que durante los meses fríos hay menos oportunidades de moverse al aire libre, pero hay varias actividades divertidas de otoño que te harán sudar. Además, no notarás que estás entrenando.
Las directrices propuestas en Physical Activity Guidelines for Americans recomiendan a las personas adultas hacer a la semana al menos 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada (como caminar rápido, yoga o arreglar el jardín) y 75 minutos de actividad física de intensidad alta a la semana (como correr, saltar a la comba, hacer largos en la piscina y ciclismo). También se puede hacer una combinación de las dos intensidades. A los niños y adolescentes también les recomienda hacer al menos 60 minutos de actividad de intensidad media-alta al día. Hacer ejercicio con frecuencia puede ser beneficioso para la salud, porque reduce el riesgo de enfermedades como la diabetes, las cardiopatías y el cáncer.
Si quieres ideas para moverte durante el otoño y seguir disfrutando, aquí tienes 6 recomendaciones de entrenadores personales certificados que te harán esforzarte. Es probable que todas estas actividades se consideren de intensidad moderada en función de la forma física y el historial médico entre otros factores. La mayoría requieren caminar y, en ocasiones, transportar objetos pesados, como calabazas grandes o bolsas de manzanas.
Sin embargo, algunas de las actividades divertidas de otoño que te proponemos a continuación cuentan como ejercicio intenso porque hay que correr o saltar. Si no tienes claro si puedas hacerlas, pregunta a tu médico o a especialistas.
5 actividades divertidas de otoño para moverte
1.Recolectar manzanas y calabazas
Recolectar manzanas o trabajar en un huerto de calabazas puede ser un entrenamiento cardiovascular y anaeróbico.
Josh Sedgwick, entrenador personal certificado por la National Academy of Sports Medicine (NASM) de EE. UU., explica que caminar por la huerta con un cesto de manzanas es una buena forma de salir a caminar y, al mismo tiempo, poner a prueba la fuerza y el equilibrio.
Además, Kate Meier, entrenadora personal certificada por la NASM y entrenadora de nivel 1 por la USA Weightlifting, recomienda cargar con el cesto de manzanas o calabazas para desarrollar los músculos, en lugar de transportarlo en una carretilla. Sin embargo, si cargar con el cesto te cuesta demasiado, puede que utilizar una carretilla te ayude a reducir el esfuerzo.
Meier explica que caminar por la huerta no sube las pulsaciones como correr, pero es una buena forma de mantener la actividad o de recuperarse de un entrenamiento intenso.
2.Hacer senderismo
Aprovecha al máximo la colorida vegetación otoñal y sal a hacer caminatas suaves o intensas por la naturaleza. El senderismo ofrece bastantes beneficios para la salud. Por ejemplo, aumenta la resistencia, mejora el equilibrio, fortalece el core, reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares e incluso baja los niveles de estrés. Además, ayuda a mantener una buena salud mental.
Meier comenta que el senderismo es un ejercicio cardiovascular excelente si mantienes un buen ritmo. Así que, si te vas de caminata, puedes olvidarte de la cinta de correr.
Según Harvard Health, un buen ritmo para caminar, aumentar la frecuencia cardiaca y entrenar el cuerpo estaría entre los 4 y los 7 km por hora.
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3.Entrar en una casa del terror o un laberinto de maíz
Entrar en un laberinto de maíz puede favorecer la salud cardiovascular como el senderismo, porque la cantidad de movimiento y pasos suben la frecuencia cardiaca. Aumentar la frecuencia cardiaca durante el ejercicio reduce los niveles de colesterol, quema más calorías y puede incluso disminuir el riesgo de padecer algunas enfermedades crónicas.
Las casas del terror también pueden cumplir esta función, además de suponer un subidón de adrenalina natural. La adrenalina es una hormona que se segrega durante momentos de estrés para aumentar la agudeza mental y proporcionar más energía al cuerpo.
Sedgwick explica que la emoción de atravesar una casa del terror te aporta los mismos beneficios físicos que un laberinto de maíz, pero te distrae aún más de la sensación de estar haciendo ejercicio.
Sin embargo, las situaciones estresantes como los sustos de la casa del terror pueden provocar miocardiopatía inducida por estrés, el llamado "síndrome del corazón roto", que puede alterar el ritmo normal del corazón. Tenlo en cuenta si tienes problemas de corazón.
4.Jugar a balón prisionero
Meier sugiere que, como se acerca una temporada de fútbol, una buena forma de hacer ejercicio es jugar a balón prisionero o capturar la bandera con la familia. Correr, lanzar el balón o saltar harán que todo el mundo se canse.
Como el balón prisionero combina esprints y saltos, se considera una actividad física de alta intensidad. Según Harvard Health, los deportes como el fútbol y el baloncesto también se consideran actividades intensas, así que son una buena alternativa si no te gusta el balón prisionero.
5.Participar en carreras de otoño
Si el fútbol no es lo tuyo, invita a tus amistades y tus familiares a participar en una de las carreras de 5 km que se organizan durante esta temporada.
Meier señala que el otoño es muy buena época para iniciarse en el running. Además, tener el objetivo de correr 5 km en la carrera de tu ciudad puede ser una gran motivación. El running es un ejercicio cardiovascular excelente y funciona en muchos aspectos, como la salud cardíaca y la pérdida de peso. Lo importante es empezar poco a poco para evitar lesiones.
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En resumen
Cualquier actividad creativa, ya sea recolectar manzanas o adentrarse en un laberinto, puede ayudarte a tener un cuerpo sano. Mantener la actividad física fortalece los huesos y los músculos, mejora la salud mental, puede controlar el peso, reduce el riesgo de padecer muchas enfermedades crónicas y aumenta la esperanza de vida.
Texto: Kiersten Hickman