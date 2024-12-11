Press de banca con mancuernas o con barra: ¿hay una opción mejor que otra?

El press de banca es un ejercicio fundamental para aumentar la fuerza del tren superior. La buena noticia es que, para hacer este movimiento, puedes utilizar una gran variedad de herramientas y equipamiento.

Sin embargo, de entre todas las modalidades y herramientas disponibles, hay dos que son más populares: las mancuernas y la barra. Y aquí surge el debate eterno: ¿qué herramienta es más efectiva para entrenar la fuerza y la resistencia, las mancuernas o la barra?

Como pasa muchas veces, esto depende en gran parte de la persona.

Albert Matheny explica que la cuestión de que elegir la barra o las mancuernas para hacer press de banca depende de varios factores, como por ejemplo cuáles son tus objetivos y qué nivel de fitness tienes. Albert es nutricionista y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento.

A continuación, te contamos cómo saber cuál es la mejor opción para ti y te ofrecemos consejos de expertos sobre cómo mejorar tu técnica de press de banca.