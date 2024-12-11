Press de banca con mancuernas o con barra: ¿hay una opción mejor que otra?

¿Es lo mismo hacer press de banca con barra que con mancuernas?
Deportes y actividades
Dos entrenadores de fuerza y acondicionamiento explican las ventajas de cada herramienta y te indican cuál utilizar primero.
El press de banca es un ejercicio fundamental para aumentar la fuerza del tren superior. La buena noticia es que, para hacer este movimiento, puedes utilizar una gran variedad de herramientas y equipamiento.
Sin embargo, de entre todas las modalidades y herramientas disponibles, hay dos que son más populares: las mancuernas y la barra. Y aquí surge el debate eterno: ¿qué herramienta es más efectiva para entrenar la fuerza y la resistencia, las mancuernas o la barra?
Como pasa muchas veces, esto depende en gran parte de la persona.
Albert Matheny explica que la cuestión de que elegir la barra o las mancuernas para hacer press de banca depende de varios factores, como por ejemplo cuáles son tus objetivos y qué nivel de fitness tienes. Albert es nutricionista y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento.
A continuación, te contamos cómo saber cuál es la mejor opción para ti y te ofrecemos consejos de expertos sobre cómo mejorar tu técnica de press de banca.
Cuándo utilizar mancuernas para hacer press de banca
Tony Gentilcore, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, y autor de la guía de entrenamiento de cuatro semanas "Pick Things Up", explica que hacer press de banca con mancuernas tiene varias ventajas. El experto comenta que la barra puede intimidar un poco más y requerir algo más de técnica. Por tanto, las mancuernas son una muy buena opción para sustituir a la barra.
Además, Gentilcore explica que las mancuernas pueden ayudar mucho a desarrollar los músculos pectorales a nivel individual sin crear desequilibrios musculares. El especialista apunta que, con la barra, puedes utilizar más peso, pero no te permite apretar los pectorales cuando llegas arriba como con las mancuernas. Apretar los músculos pectorales mientras haces press de banca te ayuda a aumentar la hipertrofia muscular de la zona del pecho.
Además, las mancuernas te permiten mejorar la fuerza en ambos brazos por igual y elimina el riesgo de que sobrecompenses en un lado, como sí puede pasar con la barra. Matheny comenta que muchas personas tienen un brazo más fuerte que otro. El experto explica que no es buena idea desarrollar la fuerza sin mantener un buen equilibrio. Por tanto, recomienda empezar a hacer press de banca con mancuernas.
Sin embargo, Matheny afirma que la principal ventaja de los press de banca con mancuernas es que ofrecen más rango de movimiento que una barra. El experto comenta que, con las mancuernas, te puedes mover libremente facilitándole el trabajo a la articulación del hombro.
Por el contrario, la barra permite un rango de movimiento más limitado, es decir, solo puedes subir y bajar los brazos.
Cuándo utilizar la barra para hacer press de banca
Si ya has hecho press de banca antes, Matheny afirma que el debate de si es mejor la barra o las mancuernas se reduce a tu preferencia personal.
Sin embargo, la barra es una buena opción si ya has utilizado todos los pesos de las mancuernas y necesitas algo más. Matheny comenta que la mayoría de gimnasios no tienen mancuernas de más de 45 kg. Además, el experto asegura que mucha gente acaba necesitando pesos que no son viables en formato de mancuerna.
Gentilcore afirma que hacer el press de banca con barra permite trabajar con mucho más peso, por lo que, si quieres levantar mucho peso, la mejor opción es la barra. Eso sí, ten en cuenta que si quieres utilizar mucho peso al hacer press de banca con barra, siempre es recomendable que alguien te acompañe mientras entrenas. La razón es que si los músculos se cansan antes de terminar el ejercicio, se te puede caer la barra y romperte la clavícula o el esófago.
Cómo prepararse para hacer un press de banca
Si nunca has hecho un press de banca y estás empezando a levantar peso, Matheny recomienda dominar primero las flexiones. El experto explica que en este ejercicio se hacen movimientos similares a los del press de banca, pero sin peso.
Puedes empezar haciendo flexiones apoyando las rodillas y, a continuación, pasar a las flexiones completas apoyándote sobre los dedos de los pies.
Si quieres entrenar un poco más antes de probar a hacer un press de banca, Matheny sugiere hacer un press de pecho con una banda de resistencia enganchada a la pared. Esto te permite practicar un movimiento similar y desarrollar la fuerza en la misma zona que si estuvieras haciendo un press de banca con mancuernas o barra.
Texto: Korin Miller