Podcast Trained: Encuentra tus razones con Simon Sinek

Cuando tenemos prisa por dominar el "cómo", a menudo pasamos por alto la idea de "para qué", explica el escritor y orador motivacional Simon Sinek. Antes de lanzarnos a realizar cualquier actividad (una rutina de entrenamiento, un nuevo trabajo o una relación) debemos tener muy claro para qué lo hacemos, afirma Sinek. Esa es la clave para liberar nuestro potencial en cada faceta de la vida, añade. En este episodio, habla con el presentador Ryan Flaherty sobre cómo centrarnos en nuestro propósito, gestionar el estrés y reinventar nuestro entrenamiento diario como un "juego infinito".