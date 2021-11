Por qué y cómo aceptar la incertidumbre, según especialistas en psicología

Tal y como la historia reciente ha dejado más que claro, nadie puede predecir el futuro. Ni siquiera ese médium que de alguna formo acertó que adoptarías un perro. Casi todo el mundo (si no todo) ha hecho frente al año y medio más impredecible e inesperado de la historia. Y eso nos ha hecho más fuertes. Sin embargo, la vida seguirá siendo poco predecible. ¿Pasará algo si voy reservando ya ese viaje que tanto me apetece con mis amigos el mes que viene? ¿En qué máster me matricularé? ¿Se celebrará finalmente la maratón que espero? Todo lo que no sea el momento presente está aún por definir. La incertidumbre es inevitable.

Por eso, familiarizarte con ella te ayudará a aplacar la ansiedad y puede ser el impulso que necesitas para lograr objetivos que crees que están lejos de tu alcance. "Lo único seguro de este mundo son los cambios. Cuanto menos tardemos en aceptarlo, antes empezaremos a verlos como algo emocionante. Como si fueran un impulso de energía", afirma dice Mollie Eliasof, psicoterapeuta y trabajadora social de Nueva York.