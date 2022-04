3 modi per creare facilmente i tuoi allenamenti HIIT personalizzati

"Creare un allenamento HIIT è semplice. Ma per metterlo in pratica occorrono disciplina e concentrazione", afferma Thomas Roe, personal trainer certificato ACE e coach presso il Local Moves Studio di San Antonio, specializzato in allenamenti HIIT. A suo avviso, un metodo che funziona bene consiste nell'organizzare l'allenamento includendo tutti i propri esercizi preferiti.

Per esempio a lui piace saltare la corda, quindi salta per tre minuti e poi inserisce un intervallo di riposo o un esercizio a minore intensità e basso impatto, come i piegamenti o il plank. Alcune volte ripete questa sequenza per mezz'ora. Mantenendo il salto della corda come esercizio principale può inserire diverse tipologie di esercizi per gli intervalli in cui non salta, rinnovando così sempre l'allenamento.

"È l'intensità dell'allenamento a renderlo efficace", spiega, "quindi anche soltanto 20 o 30 minuti di lavoro ti faranno sentire di aver impiegato il tuo tempo al meglio".

Altri tipi di esercizi HIIT tra i più diffusi includono:

Burpee

Squat jump

Rimbalzi con la palla medica

Box jump

Jumping jack

Salti con ginocchia alte

Ricorda anche che, sebbene tutte queste opzioni siano ad alto impatto, è comunque possibile scegliere esercizi a basso impatto, soprattutto se, per motivi di salute, per te è consigliabile un allenamento moderato (prima di iniziare qualsiasi programma di esercizi è sempre opportuna una visita medica). Queste sono alcune opzioni a basso impatto:

Mountain climber

Squat

Kettlebell swing

Piegamenti

Affondi alternati

Plank con tocco delle spalle

"Quando organizzi un allenamento, è consigliabile fare una prova per capire cosa ti serve per le transizioni", suggerisce Aaron Leventhal, dietista e trainer di forza e preparazione fisica, proprietario del Fit Studios di Minneapolis. "Per esempio, passare dal plank al mountain climber è abbastanza semplice, ma per passare dai rimbalzi con la palla medica ai kettlebell swing occorre un cambio di attrezzatura, quindi se non hai preparato tutto in anticipo potresti dover sacrificare il tempo di riposo per andare a prendere quello che ti serve".

"C'è un vecchio detto secondo cui l'allenamento migliore per te è quello che farai veramente", osserva Leventhal. "Con l'allenamento a intervalli, si tratta di trovare il giusto mix di esercizi e quell'alternanza tra tempi di lavoro e riposo che ti facciano provare il gusto della sfida, senza però terrorizzarti al pensiero dell'allenamento successivo o farti rinunciare del tutto".

